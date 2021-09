"Future Parade", il 18 settembre al Parco Dora la festa della mobilità sostenibile

Tra le principali finalità della “Future Parade” c’è quella di presentare e promuovere il Global Climate Strike e tematiche ambientali ma anche “unire i popoli” in maniera simbolica e significativa per trasmettere un messaggio di forte inclusione, fratellanza in un contesto che parla dichiaratamente di mobilità sostenibile e “micro mobilità” non più come alternativa ma come principale soluzione per migliorare la città di Torino.