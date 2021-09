Open days Frescanti a Monticello d'Alba, Santa Vittoria, Ceresole, Sommariva Perno

Domenica 26 settembre "Affreschi della Madonna del Buontempo" presso il Municipio di Ceresole d’Alba e Mubatt Museo della Battaglia con orario (10 -13 e 14 -18) e presso il Santuario della Madonna del Tavoletto a Sommariva Perno (con iscrizione alla App "Chiese a Porte a Porte Aperte")

A Ceresole d’Alba si farà tappa presso la Cappella della Madonna del Buon Tempo che ospita preziosi affreschi risalenti al Cinquecento. Eretta come voto da Roero Percivalle, in forme tardo-romaniche alla metà del '400, è ora isolata tra i campi di località Novareisa. Era caratterizzata dalla presenza di una abside ornata da un ciclo di affreschi che ora, salvati dal degrado avanzato, sono conservati nel Palazzo comunale.

Segnaliamo anche le interessanti attività per la valorizzazione della Tinca di Ceresole d’Alba.

“Il progetto di valorizzazione della Tinca di Ceresole è una priorità per la nostra Amministrazione. Finanziato con fondi europei - spiega il sindaco di Ceresole Franco Olocco - ha visto eventi come Rabaste la pesca a strascico aperta a tutti con colazione contadina. Sabato 18 settembre a Cascina Italia si terrà uno "show cooking" con cena solo per gli addetti ai lavori e il 26 settembre in concomitanza di Creativamente Roero e Sentieri dei Frescanti alle ore 17.30 nella chiesa della Madonna dei Prati si terrà la presentazione di una installazione artistica sul tema dell’acqua e una degustazione di tinche e apericena aperto a tutti. La tinca è un presidio Slow Food. Il 2022 con la fiera delle Terre Rosse del 10/11/12 giugno, ci saranno altri appuntamenti per degustare al meglio la tinca”.