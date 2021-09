Forza Italia presenta la lista di candidati: “L’obiettivo è vincere, siamo pronti a impegnarci per Torino” (VIDEO)

“L’obiettivo è vincere, noi siamo il centro di gravità di una forza moderata e liberale”. E’ con il sorriso sulle labbra e grande entusiasmo che Paolo Zangrillo, deputato e Commissario regionale di Forza Italia, fissa gli obiettivi in vista delle elezioni amministrative di ottobre.

"Dare un futuro diverso a Torino"

“Noi partecipiamo a questa competizione con l’obiettivo di dare un futuro a questa città. Il nostro desiderio è di vincere, di poter contribuire a disegnare un futuro diverso per Torino” ha spiegato Zangrillo, durante la presentazione della lista di Forza Italia avvenuta davanti a Palazzo Civico.

Tanti i nomi di spicco in lista

La lista di Forza Italia presenta “pezzi da novanta” come l’assessore regionale al Bilancio Andrea Tronzano, i consiglieri comunali Federica Scanderebech e Raffaele Petrarulo, ma anche Guglielmo Del Pero e Anna Battista, o Adriana Gozzi Tornatore, del comitato Puliamo Torino. “Abbiamo liste costruite con grande attenzione e dedizione, ci siamo preoccupati di individuare persone capaci, competenti, che hanno generosità e voglia di impegnarsi per Torino. Noi vogliamo prenderci l’impegno e le responsabilità per la nostra città” ha ribadito Zangrillo.

"Forza Italia centro di gravità moderato della coalizione"

Quale sarà, quindi, il ruolo di Forza Italia all’interno della coalizione di centrodestra a sostegno di Paolo Damilano sindaco? “La coalizione di centrodestra ha dato prova di unità, di squadra. Siamo riusciti ad arrivare alle elezioni uniti. Il ruolo è il ruolo che abbiamo sempre avuto. La parte moderata, garantista. La parte liberale. Ancora ribadiamo la necessità di avere un centro moderato dove noi, Forza Italia, siamo il centro di gravità”.