I clienti bevono al bancone e guardano la tv, ma nessuno ha la mascherina: locale chiuso per 5 giorni

Mercoledì sera, personale del commissariato Dora Vanchiglia, coadiuvato dai poliziotti del reparto prevenzione crimine e da agenti della polizia locale, ha effettuato un accurato controllo della zona di competenza con particolare riferimento all’area di via Masserano.

Le persone identificate sono state 28, 19 delle quali extracomunitarie; 8 i veicoli sottoposti a controllo, una carta di circolazione ritirata.

In via Maria Ausiliatrice è stata effettuata una verifica nei confronti di un esercizio di vicinato; al suo interno erano presenti 5 persone, intente a consumare e a guardare la tv. Nessuna di loro indossava la mascherina. Considerata la superficie dell’attività, di circa 35 mq, non sarebbe potuto permanere all’interno del locale più di un cliente per volta. Pertanto, oltre al mancato utilizzo del dispositivo di protezione alle vie respiratorie, veniva contestato ai presenti anche l’assembramento. Il locale è stato chiuso per 5 giorni.

La Polizia Locale ha rilevato ulteriori irregolarità, quali merce non prezzata esposta sugli scaffali; mancanza della esposizione dell’orario praticato e manifeste carenze sotto il profilo delle condizioni igieniche; sono state comminate due sanzioni di 1.032 € ciascuna.