Moda donna: come scegliere il lucidalabbra

Amato dalle donne di ogni età, il lucidalabbra è un prodotto di make-up che non può certamente mancare nel beauty case. Era un cosmetico must-have degli anni novanta, ed è stato rivalutato al punto da rinnovare il mondo della moda negli ultimi anni e tornare nuovamente di tendenza.

Ultimamente, le aziende hanno deciso di lanciare differenti tipologie di lucidalabbra tra cui scegliere, come quelli liquidi o densi, trasparenti, coprenti, e che durano a lungo.

Al giorno d'oggi esistono tantissime linee di questo prodotto di bellezza, e saper distinguere le qualità peculiari di ogni modello è fondamentale per capire come scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Tra le diverse varietà, lo si può trovare a forma di tubetto, molto comodo e pratico, ed è perfetto da portare in viaggio per un ritocco al volo in ogni momento. Oppure si può scegliere il prodotto con il pennellino apposito o con l'applicatore ergonomico che si adatta pienamente in base alla forma delle labbra e con una sola passata si può creare un effetto matt. Ma oltre a queste tipologie, esiste anche il lucidalabbra in crema e si può stendere direttamente sulle labbra con l'uso delle mani o con il pennellino specifico. Chi preferisce valorizzare la propria bocca in modo da renderla sexi e carnosa può optare per il cosmetico volumizzante, e in questo modo si può ottenere un effetto istantaneo, un colore pieno e duraturo.

In alternativa a tutte queste opzioni esiste anche il matitone. Possiede una mina molto tenera che scorre impeccabilmente sulle labbra e permette una precisa applicazione.

Infine, si può scegliere il lucidalabbra perlato, che è la soluzione perfetta in occasione di qualche evento speciale oppure il cambiacolore, cosmetico trasparente che trasforma la tonalità delle labbra in seguito al valore del pH della pelle.

Tra le linee più famose lanciate nel mercato si può trovare Astra Make-up che produce meravigliosi cosmetici made in Italy. Si tratta di un brand con l'intento di esprimere la propria autenticità e quindi di essere unico.

Pure Beauty Astra, lucidalabbra nutriente

Astra Make-up realizza sempre tante nuove collezioni e tra queste si può trovare la nuova linea Pure Beauty Astra , pensata appositamente per chi ama avere un look semplice ed é composta da colori naturali ed essenziali.

All'interno di questa linea, è presente il lucidalabbra nutriente Pure Beauty Astra, che valorizza le labbra con il suo colore universale. Questo cosmetico è perfetto per mantenere l'idratazione delle labbra ed è formato da una consistenza cremosa. Si tratta di un prodotto clinicamente testato e contiene il 93% di ingredienti naturali.