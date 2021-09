Settimo Torinese, il 26 settembre "Fratelli in fuga" al teatro Garibaldi

Domenica 26 settembre alle 16.00 andrà in scena “Fratelli in fuga”, nuovo appuntamento col Teatro per famiglie al Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese, per la stagione “Battiti - Dentroefuori” organizzata da Santibriganti Teatro. La rappresentazione fa parte della “Piccola Trilogia degli Altri Bambini”, un ciclo di tre spettacoli per famiglie prodotti da Santibriganti Teatro, che affrontano con profondità e delicatezza situazioni difficili in cui sono coinvolti, loro malgrado, dei bambini.

“Fratelli in Fuga” è l’avventura di Lorenzo detto Lollo, interpretato da Lorenzo Goria, e di suo fratello Michele detto Michi, affetto da sindrome autistica, interpretato da Luca Serra Busnengo. Lollo e Michi scappano, ma non è chiaro da chi e da cosa. Forse vogliono vivere una notte brava, piena di imprevisti, di paure ma anche di gioia, utile a scoprire che il loro è un legame davvero speciale e tale resterà. Una pièce particolarmente emozionante.

Recentemente lo spettacolo è stato premiato al Festival “I Teatri del Mondo” di Porto Sant’Elpidio nel 2020 sia dalla giuria degli esperti che da quella dei ragazzi.