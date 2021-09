Con il Network cardiologico si risparmiano 30 minuti e si salvano vite, in caso di infarto

Il Nuovo sistema di teletrasmissione viene varato in un momento delicato per la salute dei piemontesi. La pandemia ha inciso negativamente sulla possibilità di accesso alle cure dei pazienti cardiopatici, anche se la nostra Regione ha tenuto meglio rispetto alla media nazionale. In Piemonte, nel 2020, si è avuto un calo degli infarti STEMI trattati in ospedale del 6,2% rispetto a un calo Italiano del 10,9%, con un picco della Lombardia di oltre il 18%. Per quanto riguarda gli infarti NSTEMI (da trattare non in emergenza ma comunque entro 24 ore) il calo dei casi trattati è del 8,6% rispetto a una diminuzione nazionale del 16,5%. Considerando il totale degli infarti miocardici trattati (STEMI ed NSTEMI) il calo di accessi in ospedale in Piemonte è stato del 7,7% rispetto a un dato nazionale di -14,2%, facendo registrare una tenuta dell’attività regionale decisamente migliore rispetto alla media nazionale nel trattamento interventistico delle Sindromi Coronariche Acute. “Ciononostante - sottolinea Giuseppe Musumeci, co-responsabile scientifico di Heart and Rhythm 2.0 - la nostra attenzione deve essere rivolta alla percentuale di casi rimasti esclusi, a causa dell’emergenza sanitaria, dalle cure ospedaliere. L’avvio del nuovo sistema consentirà, in qualunque condizione, il miglioramento dell’output di cura su tutti i pazienti colpiti da infarto”.