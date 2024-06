Arca: gli scatti potenti e ancestrali di Antonio Biasucci in mostra alle Gallerie d’Italia

Antonio Biasucci è il terzo ospite del progetto La Grande Fotografia Italiana alle Gallerie d’Italia di Torino. La mostra Arca, che raccoglie oltre 250 scatti, sarà aperta fino al 6 gennaio 2025.

"Soggetti legati alla mia vita"

“Ci sono lavori che sono esposti per la prima volta - spiega il fotografo originario di Dragoni - È un'esposizione molto ambiziosa. I soggetti che scelgo hanno sempre a che fare con la mia vita. Il rapporto che io ho con il soggetto è di un certo distacco apparente, mi appartiene, ma non mi crea meraviglia. Ci sono aspetti intimi e famigliari che nascondono un mistero, che cerco sempre di svelare”.

Una ricerca quella di Biasucci passa dai grandi temi ancestrali, come il cielo stellato, ma anche l’impasto del pane o tronchi degli alberi che sembrano delle città futuriste, fino ai grandi ritratti umani, come il progetto sui rifugiati del campo di Souda, reso possibile grazie alla preziosa collaborazione del rifugiato curdo Rouaf, o quello realizzato all’ospedale di Matany in Uganda su donne partorienti, immagini potenti che tramettono tutte le difficoltà di madri che spesso davano alla luce neonati già morti.

"Fatti nascere 450 bimbi con scatti venduti"

“Un crocevia della vita e della morte. Uno smarrimento. Sono andato in crisi. Con i proventi degli scatti venduti è stato possibile far nascere in sicurezza 450 bambini”. Immagini che grazie alla luce giusta portano in evidenza dettagli che parlano direttamente a chi guarda. Un’arca che raccoglie emozioni e misteri ancestrali.

In dialogo con gli scatti di Biasucci, anche i disegni di Mimmo Paladino, forme primitive che parlando nella molteplicità degli essere umani.

Per info: https://gallerieditalia.com/it/torino/