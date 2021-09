Bardonecchia, larga adesione alla passeggiata evocativa per celebrare i 150 anni del traforo del Frejus

Ieri, sabato 18 settembre, si è svolta la programmata passeggiata evocativa, inserita nella tre gironi di festeggiamenti organizzati dalla Civica Amministrazione per celebrare il 150° anniversario dell’apertura al traffico del Traforo Ferroviario del Frejus, avvenuta il 17 settembre 1871, con il primo viaggio Torino-Modane.

La passeggiata evocativa è iniziata in via della Rho 46, davanti alla casa natale di Giuseppe Francesco Médail, (Bardonecchia 24 settembre 1784 - Susa 6 novembre 1844), Commissario alle dogane a Susa e imprenditore, l’uomo che per primo concepì l’idea del Traforo Ferroviario del Frejus, si è sviluppata lungo la centralissima via del capoluogo dedicata all’illustre bardonecchiese con tappa al monumento realizzato a ricordo dell’ideatore del Traforo disegnato da Lorenzo Rivetti, posto poco distante, su iniziativa della Sezione di Susa del Club Alpino Italiano, il 14 agosto 1881 e recentemente spostato.