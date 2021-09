Pulizia dei fiumi in Piemonte, Gavazza (Lega): "Indispensabile per evitare eventi calamitosi" [VIDEO]

Burocrazia zero e rapidità operatività. Sono queste le direttrici scelte dalla Regione Piemonte per snellire le operazioni di manutenzione dei corsi d’acqua del nostro territorio. Prendersi cura dei fiumi, infatti, non vuol dire valorizzare una risorsa come i corsi d'acqua, ma anche prevenire disastri calamitosi.

"La salvaguardia e la promozione del territorio passano anche dal turismo fluviale" afferma Gianluca Gavazza, consigliere regionale della Lega, ricordando due eventi recentemente realizzati come il Beato Angelo, organizzato dagli Amici del Po, e l'impresa di Andrea Ricci, capace di pagaiare sul Po da Saluzzo al suo delta, per conoscere e vivere il fiume in tutti i suoi aspetti. “Continua l’impegno della Regione a trazione Lega per la pulizia dei fiumi e la prevenzione delle alluvioni" commenta Gavazza.

È infatti scaduto in questi giorni, con la chiusura della prima procedura fissata per il 12 settembre, il bando rivolto a cittadini, enti pubblici, imprese e professionisti per la presentazione delle manifestazioni d’interesse alla progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione idraulica attraverso l’estrazione e l’asportazione di materiale litoide dai corsi d’acqua demaniali. "Le imprese interessate all’asportazione del materiale hanno dovuto semplicemente compilare un modulo di manifestazione di interesse e inoltrarlo alle autorità idrauliche di riferimento, ovvero ai Settori Tecnici Regionali delle diverse Province o agli uffici operativi di AIPo" spiega il consigliere regionale.

“Un tempo - prosegue Gavazza - per pulire l’alveo di un fiume erano necessarie una o più gare e lunghi passaggi burocratici tra Regione e Comuni. Ora cambia tutto: abbiamo individuato un sistema semplice ed efficace per tagliare i passaggi e favorire gli interventi più urgenti e diventa molto più veloce dare il via alle operazioni vitali per il buon mantenimento dei corsi d’acqua, necessario ora quanto mai alla luce dell’emergenza climatica che provoca ingrossamenti repentini di fiumi e torrenti moltiplicando i danni quando questi sono privi di manutenzione” ribadisce il leghista.

L'impegno della Lega, d'altra parte, è evidente nelle parole dello stesso Gavazza: "Il gruppo del Carroccio ha intenzione di inviare a tutti i Comuni del Piemonte un agevole vademecum nel quale è contenuta tutta la normativa regionale vigente proprio in materia di disalveo dei corsi d’acqua. Delibere di giunta e leggi regionali che appunto regolano le operazioni di pulizia dei letti, particolarmente importanti in un momento storico caratterizzato da un progressivo cambiamento climatico e da sempre più frequenti nubifragi”.

“Con i propri tecnici territoriali la Regione Piemonte e l’Agenzia Interregionale del fiume Po hanno definito quali sono i tratti di corsi d’acqua per i quali si riscontra un’urgente necessità di asportazione di materiale litoide per la salvaguardia della pubblica incolumità, indicando anche la stima del quantitativo di materiale da asportare - conclude il consigliere della Regione Piemonte Gavazza - La Regione ha quindi dato la possibilità di aprire direttamente le manifestazioni di interesse ai privati per la redazione e la realizzazione dei progetti di intervento, a seguito dei quali saranno rilasciate direttamente le concessioni necessarie per l'esecuzione”.