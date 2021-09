Sabato a Chieri l'inaugurazione della mostra "l'Arte di VIVERE"

Sabato 25 settembre alle ore 16 nella Cappella di Santa Lucia, a lato del Duomo di Chieri, sarà inaugurata la Mostra “L'Arte di VIVERE”, organizzata dall’omonima associazione di volontari e famiglie con figli con disabilità. La mostra, che sarà aperta fino al 3 ottobre, sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18; l’ingresso è gratuito.

Il progetto è nato lo scorso anno durante un incontro che aveva come tema “Ci vuole coraggio”, organizzato dai giovani dell'Agenzia Scalabriniana per la cooperazione e lo sviluppo, con le varie associazioni di volontariato che operano a Chieri e nel territorio circostante. Le associazioni aderenti avrebbero dovuto ideare un evento in modo autonomo o in collaborazione tra di loro, da preparare e realizzare durante il periodo di lockdown e da proporre nel 2021, con lo scopo di dare risalto ai modi con cui ciascuno ha affrontato il lungo periodo di limitazioni dovuto alla pandemia.

“Grande è stata la difficoltà di collegamento - scrivono dall’associazione Vivere - a causa del Covid, ma grazie all'inventiva dei nostri volontari e alla creazione di una app studiata apposta per la nostra associazione, in seguito al bando finanziato dalla Fondazione San Paolo, abbiamo mantenuto un forte legame associativo e un grande interesse per i laboratori e le attività proposte on line e sulla app. La nostra idea è stata perciò di finalizzare alcuni laboratori, prima a distanza e poi fortunatamente in presenza, a una mostra dal titolo “L'arte di VIVERE”, per far conoscere quante e quali sono le attività che i nostri beneficiari sono in grado di svolgere egregiamente e con fantasia malgrado la loro disabilità, sotto la guida e l'assistenza di volontari attenti, fantasiosi e allegri”.

La mostra si compone di vari momenti che vogliono ricreare la lavorazione, l'ingegnosità, le emozioni, la solitudine e poi l'emozione di ritrovarsi e tutte quelle sensazioni provate durante il lockdown. Saranno perciò esposti manufatti con tecniche miste, stampati e raccolti a testimonianza del grande lavoro fatto da ciascuno. Un portale in ferro decorato invita a passare tra leggeri teli stampati che accarezzano, toccano, incuriosiscono il visitatore che entra nello spazio espositivo vero e proprio. Piccoli e grandi quadri realizzati in diverse occasioni con tecniche varie e materiali di recupero raccontano le attività dell’associazione. Un murale di stoffa presenta a grandezza quasi reale alcuni degli utenti, che si sono raffigurati come si immaginano e sentono di essere. Non mancano alcune opere prodotte dal laboratorio di Fiber Art con scarti delle tessiture chieresi. Su due schermi saranno visibili, da una parte, i filmati realizzati per la App Vivere e i servizi dagli apprendisti giornalisti del laboratorio del TeleVIVEREgiornale, che settimanalmente viene pubblicato sulla app; dall’altra si potranno gustare brevi filmati realizzati durante i laboratori di danza, espressione e musica.