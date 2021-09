Mercoledì 29 alla Sacra torna l'appuntamento con la festa di San Michele

Sarà anche l'occasione per i padri rosminiani di riabbracciare la numerosa comunità di fedeli che ogni anno sale al Pirchiriano per questo importante evento. Vediamo nel dettaglio le informazioni per poter partecipare. La Santa Messa Solenne sarà alle ore 11.00 concelebrata dai sacerdoti del presbiterio diocesano. L'ingresso per la Santa Messa sarà a partire dalle ore 10,30 fino alle 11,00.

La Santa Messa del pomeriggio sarà invece alle ore 17,00 con ingresso a partire dalle ore 16, 30 fino alle 17,00. Per tutto il giorno i biglietti saranno gratuiti. Per partecipare alle Sante Messe l’accesso è consentito fino ad esaurimento posti secondo le normative vigenti. Si ricorda, inoltre, che in occasione della festa di San Michele, dal 24 settembre al 3 ottobre, verrà proiettata l’immagine dell’Arcangelo sulle millenarie mura della Sacra. Questa verrà accompagnata da un fascio di luce a simboleggiare la sua valorosa spada.