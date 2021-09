Consigli per prepararsi ad un test d'inglese

Prepararsi a un test d’inglese non è mai semplice come può sembrare. Infatti, il test in lingua inglese permette di solito di ricevere delle certificazioni specifiche pensate per poter dimostrare la conoscenza e comprensione idonea della lingua inglese. Per prepararsi a un test, però c’è bisogno sia di una buona mentalità volta ad avere il giusto sangue freddo per rispondere alle domande sia di un’ottima preparazione a livello accademico. Ma vediamo insieme alcuni consigli utili per riuscire a prepararti per un test d’inglese.

Valuta quale livello d’inglese hai raggiunto

Prima di cimentarti in un test di lingua inglese, sicuramente devi valutare il livello che hai raggiunto. Questo è il primo passo per riuscire a prepararti al meglio per l’esame e soprattutto verificare quali sono le eventuali lacune che devi andare a colmare e quali le conoscenze che hai acquisito meglio. Valutare il livello d’inglese raggiunto, dunque, richiede di sottoporsi prima a un test personale di comprensione scritta, orale e parlato al fine di verificare dove hai dei problemi e in quali ambiti invece sei più portato.

Identifica le principali difficoltà e studia di più

Adesso che hai identificato quali possono essere le tue difficoltà principali non devi far altro che iniziare a impegnarti a studiare di più. Ad esempio se hai delle specifiche lacune nella comprensione orale, per le regole grammaticali, lacune nel parlare ecc…il consiglio sarebbe affidarsi a una scuola preparatoria. Se abiti in Piemonte, potresti cercare una Scuola Inglese a Torino . Tra le varie scuole c’è quella di Wall Street English, che permette di prepararsi per i principali test di lingua inglese, come ad esempio il TOEIC, lo IELTS, il TOEFL ecc…

Preparati a un programma ben preciso

Per superare un test d’inglese non puoi lasciare nulla al caso ma devi prepararti un programma preciso. Questo vuol dire riservare ogni giorno un’ora o più allo studio della lingua inglese. In questo modo potrai dedicarti ogni giorno a imparare e perfezionare la lingua. Seguendo un programma preciso e accurato sarai in grado di andare a colmare al meglio ogni piccola lacuna da quelle grammaticali fino a quelle della lingua parlata. L’importante è fare sempre un check di ciò che si è imparato, svolgendo dei mini test o piccoli compiti al fine di imparare al meglio l’inglese.

Informati su come funziona e si tiene l’esame

Il quarto passo che devi seguire è scoprire come si tiene l’esame. Gli esami d’inglese non sono tutti uguali. Ci sono quelli che prevedono un test scritto di comprensione scritta e orale che richiede di rispondere a più domande a risposta multipla. Ci sono test suddivisi nelle varie aree di comprensione della lingua, che si concludono con un esame orale supportati da un esaminatore.

Simula l’esame

Una volta che sei certo di esserti preparato al meglio è arrivato il momento di simulare l’esame. La simulazione identica della tipologia d’esame, con varie domande, permette di capire se si è realmente pronti sia psicologicamente sia dal punto di vista dello studio. In base ai risultati che si ottengono dalle simulazioni è possibile anche comprendere se devi ancora studiare, se devi assumere un atteggiamento differente rispetto all’esame o magari sentirti più sicuro. Se scegli di prepararti al test con il supporto degli insegnanti di una Scuola d’Inglese sicuramente sarai in grado di trovare il giusto percorso per riuscire a superare ogni fase dell’esame al meglio.

Infatti, molte scuole sono proprio specializzate anche nel sostegno degli studenti che hanno bisogno di ottenere una specifica certificazione di lingua. Strutturandogli così un percorso di studi ad hoc, che permette di avere la giusta preparazione al superamento del test.