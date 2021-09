Continuava a tormentare l'ex, stalker di Nichelino finisce in carcere

Continuava a tormentare l'ex, 52enne stalker di Nichelino finisce in carcere

Per la donna l'incubo è finito nei giorni scorsi. Il suo ex, che non si atteneva alle disposizioni del giudice, che gli aveva imposto il divieto di avvicinarsi donna, alla fine ha rimediato l'arresto.

Il 52enne, residente a Nichelino, da tempo aveva reso la vita impossibile alla sua vecchia fiamma con maltrattamenti e stalking, ma alla fine le forze dell'ordine lo hanno fatto finire in manette, dopo l'ennesima violazione delle disposizioni.

La Procura infatti ha avanzato pochi giorni fa la richiesta di custodia cautelare, per evitare che la situazione portasse a conseguenze gravissime, come talvolta è capitato in situazioni simili.