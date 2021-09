Cirio posta la foto del figlia vaccinata, i no vax insorgono: "I bambini non si toccano"

"...E con la piccola Carolina, anche la famiglia Cirio è vaccinata al completo. Capisco bene i dubbi e le paure di un genitore. Ma la preoccupazione più grande di ogni mamma e di ogni papà è quella di proteggere. E il vaccino è uno scudo che ci aiuta a difendere le persone che amiamo di più nella vita". Con queste parole, a corredo di un'immagine che lo ritrae insieme alla figlia più piccola al momento della vaccinazione, il presidente della Regione, Alberto Cirio, torna a riaffermare l'importanza della campagna vaccinale contro il Covid.

Inevitabili, così come era successo per il post della sindaca di Torino Chiara Appendino che invitava le mamme in attesa a vaccinarsi per proteggere anche i nascituri, i commenti che criticano la scelta.

Mentre Cirio ha concluso il suo post su Facebook sostenendo che "la paura si vince con la fiducia. Quella nella scienza, una risorsa straordinaria che donne e uomini illuminati e tenaci alimentano ogni giorno. Per il bene di tutti noi", accanto a chi lo ringraziava per l'esempio, sono stati numerosi gli utenti che hanno scritto frasi come "i bambini non si toccano" oppure "contento lei, vorrei poter avere la stessa libertà di scelta visto che firmo io su eventuali effetti collaterali".

Altri ancora hanno scritto "perché non capite che il Covid è fatto apposta per rovinarci... siamo in troppi", senza contare coloro che sono arrivati a mettere in dubbio la veridicità della fotografia.