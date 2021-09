Martedì 28 convocato il Consiglio metropolitano

Il Consiglio metropolitano è stato convocato per m artedì 2 8 settembre alle 1 2 i n modalità mista : in presenza nella sala conferenze al 15° piano della sede di corso Inghilterra 7 e mediante collegamento in videoconferenza per i Consiglieri che non potranno recarsi in sede.

Tra i punti all’ordine del giorno:

- l’approvazione del Bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2020

- la ratifica del Decreto della Sindaca metropolitana sulla quinta variazione al Bilancio di previsione 2021-2023

- la quarta variazione al Documento Unico di Programmazione 2021-2023

- la sesta variazione al Bilancio di previsione 2021-2023

- la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie della Città Metropolitana

- il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive

- il Regolamento per l’accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana nella sua funzione di centrale di committenza per gli Enti del territorio

- la declassificazione e dismissione al Comune di Collegno di tratti di strade provinciali

- la dismissione del tratto stradale sotteso alla galleria della Strada statale 24 del Monginevro posta tra i comuni di Cesana Torinese e Claviere

- la definizione delle proprietà stradali del Comune di Pinerolo e della Città Metropolitana sul territorio comunale e la classificazione di tratti stradali

- la modifica dello Statuto metropolitano concernente l’istituzione del Difensore Civico.