Cosa prevedono per noi le stelle nei prossimi giorni

ARIETE: Malgrado la calma non sia il vostro forte dovrete farne una scorta considerate le incombenze che pressano ed i problemini che irritano… Qualcuno denoterà dei fastidi pertinenti la salute, altri ansimeranno per lavoro o valute altri invece si scontreranno con dei mutamenti all’interno del ménage affettivo o familiare. Per quasi tutti comunque questa sarà una settimana veramente intensa al punto di trovare esiguo tempo da dedicare a ciò che più piace.

TORO: Con Giove che guarda di cagnesco gli intoppi abbondano quasi un ingiurioso folletto di sollazzasse a sparpagliare sul quotidiano cammino qualche dolente sassolino ma facendo leva sulle celate risorse porterete a buon fine ciò che vi eravate prefissati alla faccia di chi vorrebbe vedervi abbacchiati! Se dovete riscuotere dei soldini sappiate che arriveranno ma in ritardo mentre una donna darà filo da torcere. Tra giovedì e martedì accadranno fatti strani.

GEMELLI: Stufi di lottare contro i mulini a vento, trattare con citrulli o ricevere schiaffi morali, vorreste vivacchiare in maniera normale e senza quei tarli che seguitano ad importunare. Non essendo ciò fattibile pigliate la vita filosoficamente e rispedite al mittente invidie, cattiverie e falsità. Uno spizzico di ansia colpirà a tradimento ma poi usando il buon senso affronterete ogni incognita dignitosamente. Sul piede di guerra invece saranno commercianti e albergatori.

CANCRO: Con la quadratura di Marte non sarà facile inquadrare situazioni complesse causa impedimenti esulanti dalla vostra volontà. I menefreghisti vivranno sicuramente meglio mentre i sensibili e gli emotivi se la prenderanno per niente ingigantendo problematiche risolvibili. New eclatanti per studenti ed educandi abbinate a contestazioni domestiche o private. Attenti a non smarrire documenti e a non spaccare involontariamente dei fragili oggetti. Domenica singolare.

LEONE: Tra un sospiro e un respiro tirerete avanti alla bell’e meglio in perenne attesa della maturazione di eventi che per il momento rimangono in una posizione di stallo restando però maluccio di fronte ad un’affermazione reputata ledente per la vostra dignità. Qualche nativo sistemerà delle cosine all’interno dell’abitazione altri invece spenderanno dei soldi per un acquisto indispensabile. Nel week end abbandonatevi ai piaceri mangerecci e fate un giretto.

VERGINE: Sapere ciò che si vuole è la prima regola per vivere bene, compiere scelte intelligenti e non andare in tilt per niente … Rammentatelo quantunque la nebbia dell’insicurezza calasse su di un tran tran che attualmente non aggrada e se fin qui i mesi hanno riservato asprezze sappiate che prossimamente si apriranno nuovi sipari in ambito amoroso o professionale basta soltanto aspettare che le stelle diano il loro benestare. Qualcuno di voi riceverà una curiosa o inattesa novella.

BILANCIA: Imparate a collaborare con un destino birichino e non temete di prendere iniziative destinate ad andare a buon fine. Per il rotto della cuffia riuscirete inoltre a strappare un favore o a sistemare una faccenda stante assai a cuore. Per distrarvi un pochettino combinate un fuori porta o una cenetta in compagnia. Fattibile una scocciatura alternata ad una gioia impensata. Per il vostro compleanno riceverete dei graditissimi omaggi, auguri singolari o improvvisate.

SCORPIONE: Tra decreti, sbuffi e rogne varie rimarrete in trepida attesa dei cosiddetti tempi migliori facendo il possibile e l’impossibile per mantenere il self control all’interno di habitat o contesti penalizzanti. La strada rimane in salita e pazientare sembra l’unico modo per non sclerare… Un’amica vi darà delle dritte, un affaruccio andrà in porto, subirete un’iniquità e una buffa novella busserà alla finestrella mentre tra coppie, soci o familiari, tirerà parecchia maretta.

SAGITTARIO: Siate irremovibili su scelte da non revocare per pena, insicurezza, smarrimento e, se reduci da esperienze sbagliate, non accontentatevi delle briciole e non permettete a nessuno di trattarvi da ruota di scorta o da zerbini. Guardatevi intorno, ampliate la visuale, non incaponitevi nel voler far ragionare chi non ha orecchie per sentire ascoltate i savi consigli altrui e pensate di più a voi stessi! Dal passato si rifarà vivo uno che non sentivate da tempo.

CAPRICORNO: Non agitatevi e non fissatevi su questioni risolvibili con un minino di buon senso e di prudenza… La settimana appare essere piuttosto variabile, annesse delle comunicazioni contrastanti, dei pensieri vaganti, degli sbalzi umorali e una gran voglia di esser lasciati in pace anche se in un momento di rabbia offenderete un interlocutore oppure direte cose non pensate. Se felicemente accoppiati inventate magici momenti con chi amate. Vincite per gli habitué del Lotto.

ACQUARIO: Non è che funga un granché ma tra un trambusto e una preoccupazione vivrete attimi di intensa commozione atti a compensare ciò che seguita a conturbare. Occhio però a non prendere lucciole per lanterne riguardo un personaggio immeritevole della vostra considerazione e siate accorti in ogni transazione. Scambio di opinioni con una donna venale e con un uomo lunatico o antipatico. In compenso vi caverete un pallino o trascorrerete un week end stuzzichino.

PESCI: Ardire e progredire sono verbi indispensabili da adoperare nel corso di una stagione ricca di avvenimenti e se mille pensieri scombussolano la mente è giunto il momento di riordinarli al di là di qualsiasi reticenza anche se prossimamente qualcosa cesserà e qualcos’altro comincerà, un anziano impensierirà e una femmina irriterà… In ambito professionale invece qualcheduno vi farà incavolare o una scelta non si potrà più rimandare… Auguri o pensieri da fare.