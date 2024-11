Artissima 2024 supera la soglia dei 34 mila gli ingressi, stabili i numeri delle altre fiere

Ed è di nuovo boom di ingressi per l'Art Week torinese.

Artissima come sempre ha registrato migliaia di visitatori, tra collezionisti, professionisti di settore e appassionati, che per tre giorni hanno affollato l'Oval. Nelle quattro giornate di apertura, dal 31 ottobre al 3 novembre, sono stati 34.200 gli ingressi, in leggero aumento rispetto al 2023.

Anche Flashback conclude in linea con l'anno scorso, con oltre 26 mila visitatori tra collezionisti, esperti e appassionati. Paratissima, invece, nella nuova sede di corso Mortara 24, chiude con numero in calo: sono stati 20 mila i visitatori rispetto ai 29 mila del 2023.

The Others come l'anno scorso non trasmette i dati sull'affluenza, ma affida al messaggio del suo fondatore, Roberto Casiraghi un resoconto sull'edizione che l'ha vista protagonista nella sede dell'ILO: “I numeri non sono rappresentativi della realtà. E inoltre, non sono un indicatore della qualità di una fiera. Abbiamo riscontrato un soddisfacente incremento di visitatori grazie a una splendida sede, capace di accogliere espositori e artisti all’interno di spazi che hanno incontrato un alto apprezzamento da parte del pubblico".

Nei musei e negli altri luoghi della cultura torinese

Ma nella settimana dell'arte torinese, non sono state solo le fiere dell'arte a fare il pieno di visitatori.

Dall'Egizio al Museo del Cinema, i luoghi della cultura sono stati presi d'assalto da migliaia di persone.

Al Museo Egizio nel Ponte di Ognissanti, da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre 2024, sono stati 20.716 i visitatori. Nonostante le capienze ridotte in Museo ed i cantieri in vista delle celebrazioni del bicentenario, si tratta di numeri in linea con il trend dell’anno scorso. La giornata con maggiore afflusso al Museo è stata sabato 2 novembre, con 6.131 ingressi.

16.810 i visitatori alla Venaria Reale da venerdì 1 a domenica 3 novembre. Il complesso, oltre alla Reggia, ai Giardini e al Castello della Mandria, offriva l'opportunità di visitare anche le mostre recentemente inaugurate su Tolkien (6.749 visitatori) e Blake (6.558). Il giorno con maggiore afflusso registrato è stato sabato 2 novembre con 6.747 persone.

Al Museo del Cinema, sono state poco più di 16 mila le persone che hanno varcato la soglia della Mole Antonelliana da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre 2024.

Il Museo Nazionale dell’Automobile da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre 2024 ha registrato 9855 visitatori.

Dal 31 ottobre al 3 novembre sono stati 20.670 ingressi di visitatori italiani e stranieri nelle sedi di Torino Fondazione Musei. In particolare sono stati staccati 12.565 alla GAM, 3660 al Mao e 4445 a Palazzo Madama.