Del Pero (Forza Italia): “Tasse, occorre un fisco equo: le aziende devono poter garantire lavoro” [VIDEO]

"Occorre un fisco equo, che garantisca alle attività produttive della Città di lavorare e creare lavoro". E' questa la proposta di Guglielmo Del Pero, candidato di Forza Italia al Consiglio comunale, per rilanciare l'economia cittadina dopo un periodo di oggettiva difficoltà.

Una diversa politica fiscale, infatti, permetterebbe alle imprese di garantire lavoro. Attualmente, secondo Del Pero, a Torino non vi sarebbero le condizioni ideali per farlo: "Pensi che un chiosco al Valentino paga come suolo pubblico la stessa cifra di un negozio in centro, con un evidente dislivello di giro d’affari".

"Per ridare un decoro urbano alla città occorre incentivare le ristrutturazioni degli immobili presenti e questo si può fare con una proposta di rimodulazione della tassa di occupazione del suolo pubblico" prosegue il candidato di Forza Italia.

Ecco perché, al fine di dare un nuovo impulso all'economia locale, sarà fondamentale praticare una detassazione combinata a una sburocratizzazione: "Occorre affiancare una forte politica di sburocratizzazione sia per i cittadini che i commercianti. I negozianti devono poter avviare o gestire attività in modo snello, facile e veloce" conclude Del Pero.