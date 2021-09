Al Cineteatro Baretti arrivano i 10 finalisti del Manhattan Short Film Festival

Da ormai 10 anni il torinese Glocal Film Festival – festival local con contaminazioni global - si fa preannunciare da una serata internazionale tutta dedicata al cortometraggio, portando in città il Manhattan Short Film Festival.

Martedì 28 settembre alle 21.00 al Cineteatro Baretti (Via Baretti 4, Torino) verranno proiettati i 10 finalisti dell’evento newyorkese che da 24 anni si svolge in contemporanea in tutto il mondo e che quest'anno sarà più glocal che mai.

Tra i 10 film brevi, selezionati tra 970 iscritti provenienti da 70 stati, c'è anche l’italiano Closed to the light di Nicola Piovesan , prodotto da Chaosmonger Studio e coprodotto con Overclock insieme alla casa torinese Film Calzante, che rimarca il legame tra questo corto e il territorio piemontese. Molti componenti del cast tecnico e artistico vivono e lavorano in regione, ma soprattutto è proprio qui che è nato il progetto: Closed to the light è stato realizzato in soli 7 giorni nell’ambito dell’edizione 2021 dell’evento alessandrino MonFilmFest, aggiudicandosi il Primo Premio.

Un ottimo auspicio per l'avvicinarsi di un nuovo anno del Glocal Film Festival, che si proietta verso un ritorno in sala dando appuntamento alla 21a edizione dal 10 al 14 marzo 2022 al Cinema Massimo-MNC e apre le call per raccogliere nuovi documentari e cortometraggi made in Piemonte, prodotti nel 2021.

In programma al Manhattan Short, oltre al corto di Piovesan che delinea momenti e dinamiche nell'Italia della Seconda Guerra Mondiale ancora tristemente attuali, altri 9 titoli portatori di nuove voci e prospettive. come quella del giovanissimo regista di Death By Handshake che a solo 16 anni ha ritratto con ironia la città di New York in piena la pandemia. L'umorismo pervade anche Rough dall'Irlanda del Nord, il francese Archibald's Syndrome e Monsieur Cashemire dal Canada. Out of Time e il corto d'animazione Aurora, realizzati da una regista francese e una statunitense, osservano da vicino diverse fasi della vita. I corti affrontano anche grandi temi come il norvegese The Kicksled Choir, che offre uno sguardo diverso sulla risoluzione dei conflitti, mentre Bad Omen mostra come una donna affronta la difficile situazione in Afghanistan, e Ganef del Regno Unito prende in esame l'effetto a cascata di quella guerra sulle generazioni successive.

Tutti e 10 parteciperanno alla corsa agli Oscar 2022, dopo essere passati al vaglio della platea mondiale del Manhattan Short che dal 23 settembre al 3 ottobre potrà vederli sul grande schermo e votare il Migliore Corto 2021 e il Migliore Interprete 2021.

Con la tappa torinese del Manhattan Short di martedì 28 settembre al Cineteatro Baretti, si aprono i bandi delle sezioni competitive Panoramica Doc e Spazio Piemonte del 21° Glocal Film Festival, organizzato dall’Associazione Piemonte Movie. Fino al 15 dicembre 2021 potranno essere iscritti gratuitamente documentari e cortometraggi girati in regione o da case di produzione e registi piemontesi realizzati nell'anno in corso, che potranno ambire a concorrere nelle due sezioni per aggiudicarsi il Premio Torèt – Alberto Signetto Miglior Documentario (2.500 €) e il Premio Torèt Miglior Cortometraggio (1.500 €).

Bandi e info iscrizioni www.piemontemovie.com e concorso@piemontemovie.com