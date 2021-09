Tennis & Friends a Torino: due giorni di prevenzione e sport

“Iniziative come queste sono molto importanti, siamo tutti un po’ fifoni, andiamo dal dentista solo quando ci fa male il dente. La gente in partenza aveva un po’ di paura poi ha capito il valore della prevenzione”.

Così Nicola Pietrangeli, presidente onorario di Tennis & Friends, l’evento che coniuga attività sportive e prevenzione medica, quest’anno per la prima volta ospitato a Torino, negli spazi del Circolo della Stampa Sporting.

Negli ultimi dieci anni Tennis & Friends ha permesso di eseguire 110 mila visite gratuite e altrettanti screening, con il 3 per cento dei pazienti che è dovuto ricorrere a cure farmacologiche. Quest’anno i cittadini potranno usufruire di consulti medici, prestazioni specialistiche gratuite e vaccinazioni anti Covid-19.

“Bisogna parlare alla gente dell’importanza dei controlli medici preventivi - ha detto Giorgio Meneschincheri, medico e fondatore di Tennis & Friends - il 40% dei pazienti oncologici non ha eseguito alcun controllo, se non ci sbrighiamo avremo tassi di mortalità più alti”.

Il progetto Tennis & Friends è Official Charity delle Nitto Atp Finals di Torino, in programma nel capoluogo piemontese dal 14 al 21 novembre. “Ospitare questo evento per la città è un grandissimo orgoglio - ha commentato la sindaca Chiara Appendino, che ha ricevuto in regalo una racchetta firmata da Fabio Fognini - speriamo possa essere l’inizio di un percorso insieme. Questo è un appuntamento pienamente in linea con l’impegno delle istituzioni cittadine in tema di cura della persona e tutela della salute, obiettivi da favorire anche con iniziative di sensibilizzazione sull’adozione di stili di cita corretti e, elemento molto importante, promuovendo la pratica di attività sportive”.