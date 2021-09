Alla Casa del Teatro una lectio magistralis di Alessandro Barbero su Dante

Alessandro Barbero, il prossimo 6 ottobre, ore 10.30, alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino di corso Galileo Ferraris 266, terrà, nell’ambito della VII edizione di Biennale Democrazia, una lezione magistrale dedicata al grande Poeta intrecciando l’opera letteraria con il suo vissuto storico e umano, in cui l’esperienza personale si mischia con la ricostruzione del contesto dell’epoca. È possibile assistere all'evento in presenza, alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani per le scuola che ne faranno richiesta fino a esaurimento posti e sarà trasmesso in live streaming.

A partire dal 7 ottobre sarà disponibile sul sito www.casateatroragazzi.it e www.biennaledemocrazia.it la registrazione della lezione.

È indispensabile prenotare la propria partecipazione contattando l’Ufficio Scuole della Fondazione TRG Onlus ai seguenti recapiti:

328/2291796 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30, oppure scrivere un’email a scuole@fondazionetrg.it

La conferenza del professor Barbero è promossa dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus in collaborazione con Biennale Democrazia e Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, e rappresenta l'anteprima scientifico-divulgativa dello spettacolo.

DANTE FRA LE FIAMME E LE STELLE

scritto e interpretato da Matthias Martelli

con la regia di Emiliano Bronzino

nuova produzione Fondazione TRG Onlus e Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale

Il testo si ispira liberamente ai contenuti del volume Dante, di Alessandro Barbero, edito da Laterza, e rientra tra le manifestazioni organizzate in occasione del 700° anniversario della morte del Poeta.

Lo spettacolo presenta il vissuto di Dante, dall’infanzia all’esilio, dalla passione politica a quella amorosa, intrecciando gli eventi della sua esistenza con i versi sublimi della Vita Nova e della Divina Commedia, in una trama che dietro la figura del poeta che ha inventato l’Italia, mostra un uomo fragile e complesso, ricco di speranze e conflitti, capace di rendere eterne vicende personali e di sublimare la sua visione nei versi crudi e grotteschi dell’inferno, arrivando fino ai vertici eccelsi del Paradiso. Ricostruire la vita di Dante come “uomo del suo tempo”, lo riporta, nonostante tutte le differenze, al nostro sentire, e dimostra come molti aspetti della sua vita siano incredibilmente vicini alla nostra sensibilità contemporanea.

Dante fra le fiamme e le stelle sarà presentato al Teatro Gobetti, dal 7 al 24 ottobre, nell’ambito della Stagione 2021/2022 del Teatro Stabile di Torino, e sarà proposto alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani dal 26 novembre al 5 dicembre (dal 30 novembre al 3 dicembre repliche alle ore 10.00 destinate alle scuole). Sarà una grande occasione per il pubblico delle scuole, dei ragazzi e delle famiglie per conoscere gli aspetti più umani del Sommo Poeta. Dopo ogni rappresentazione alla Casa del Teatro è previsto un incontro con Matthias Martelli e Emiliano Bronzino per approfondire i temi dello spettacolo e conoscere meglio i linguaggi teatrali utilizzati.