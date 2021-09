Nasce la Polisportiva Aurora-Porta Palazzo: “Per uno sport più libero e popolare”

Un pallone da basket attraversato dalla Dora, con le linee a rappresentare idealmente dei ponti: è questo il logo scelto dalla neonata ASD Polisportiva Aurora Porta Palazzo (affiliata CSI) per rappresentare al meglio le proprie finalità. Il sodalizio, nato dall'esperienza di aggregazione e animazione informale portata avanti negli ultimi anni ai Giardini Alimonda, vede la collaborazione di un gruppo di organizzazioni del territorio e più precisamente Associazione Arteria, ACFIL, ARQA, Yepp Porta Palazzo e comunità bengalese.

Le finalità del progetto

A illustrare lo spirito del progetto, sostenuto da Compagnia di San Paolo, è la presidente Martina Ciafardoni: “Grazie all'esperienza vissuta ai Giardini Alimonda - spiega – abbiamo compreso a fondo il valore dello sport come mezzo di aggregazione sociale: la Polisportiva ha l'obiettivo di promuovere uno sport più libero, popolare e in grado di abbattere i costi. Per iniziare l'attività ci concentreremo su pallavolo, basket, calcio, badminton, nuoto e calisthenics”.

Appendino: “Sport come elemento di crescita culturale”

Cinque anni dopo le famose partite a pallavolo agli Alimonda, anche per la sindaca di Torino Chiara Appendino la Polisportiva Aurora Porta Palazzo rappresenta la chiusura di un cerchio: “Questa nascita – sottolinea – è frutto della capacità di resistere e occupare gli spazi da parte delle associazioni e dei comitati del territorio. Grazie alla loro voglia di riscatto, alla partecipazione dal basso e alla collaborazione istituzionale lo sport sarà un elemento di crescita culturale”.

Strutture gratis dalla Circoscrizione 7

Atleti e atlete giocheranno in diverse strutture messe gratuitamente a disposizione dalla Circoscrizione 7 tra cui le palestre Cecchi e Croce, il campo Regaldi e la piscina Colletta: “Si tratta - commenta il presidente Luca Deri - dell'ultimo tassello di un percorso iniziato nel 2016: abbiamo investito molto sullo sport convinti che potesse essere un elemento trainante per la riqualificazione del territorio”.