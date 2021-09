Torino e lo spazio, con lo Space Festival quattro giorni per un 'salto nel futuro'

"Un'immersione nello spazio infinito. Un sogno a occhi aperti. Un viaggio nella storia. Un salto nel futuro". Si presenta così lo Space Festival, evento organizzato dal 30 settembre al 3 ottobre da Marco Berry e la sua Onlus - Magic for Children con la collaborazione delle principali aziende dell'aerospazio torinesi, Thales Alenia Space e Altec.

Sarà infatti Torino a ospitare la 4 giorni di conferenze, laboratori, workshop, show di realtà virtuale, droni e robot, mostre stellari, spettacoli, aperitivi e cene stellate e cinema, compresa la proiezione di Star Wars su pellicola originale con i Cosplayer ufficiali della 501esima Legion che sfileranno anche nelle vie del centro.

Fra i protagonisti, gli astronauti Maurizio Cheli e Franco Malerba, oltre a Paolo Nespoli che presta la voce per l'anteprima del nuovo spettacolo del Planetario dedicato al Sole, il fisico ed ex presidente Asi Roberto Battiston, l'astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri e la giovanissima 'influencer spaziale' Giulia Bassani in arte astro_giulia.

"Obiettivo del Festival - spiega Berry - è raccontare per quale motivo Torino è capitale dello spazio. Qui siamo il punto di riferimento internazionale, c'è Torino sulla Stazione Spaziale Internazionale, abbiamo la space industry, stiamo costruendo la stazione che andrà sulla luna, stiamo per partire per andare a trapanare Marte. Vogliamo raccontare da tutti i punti di vista che lo spazio può essere un'opportunità di divertimento, studio, lavoro, interesse".