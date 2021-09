Psicologo: perché è così importante?

Un percorso con uno psicologo può essere efficace per affrontare una serie di problemi psicologici ed emotivi. Parlare semplicemente dei tuoi pensieri ed emozioni con una persona che ti sostiene può spesso farti sentire meglio. Può essere molto salutare, in sé e per sé, esprimere le proprie preoccupazioni o parlare di qualcosa che sta pesando sulla tua mente. Ed è bello essere ascoltati, sapere che qualcun altro si prende cura del tuo benessere emotivo ed è preparato ad aiutarti in maniera professionale.

Sebbene possa essere molto utile parlare dei tuoi problemi con amici intimi e familiari, a volte hai bisogno di un aiuto che le persone intorno a te non sono in grado di fornire. Quando serve ulteriore supporto, una prospettiva esterna o una guida esperta, parlare con una psicologa o una psicoterapeuta può essere indispensabile. Mentre il supporto di amici e familiari è importante, la terapia funziona in modo diverso. Gli psicologi e gli psicoterapeuti sono ascoltatori professionalmente preparati che possono aiutarti ad arrivare alla radice dei tuoi problemi, superare le sfide emotive e apportare cambiamenti positivi nella tua vita.

Non è necessario che ti venga diagnosticato un problema di salute mentale per beneficiare della terapia. Molte persone cercano aiuto per le preoccupazioni quotidiane: problemi di relazione, stress sul lavoro o insicurezza, per esempio. Altri si rivolgono alla terapia durante i momenti difficili, come un divorzio o un lutto. Ma per trarne beneficio, è importante scegliere il terapeuta giusto, una figura professionale di cui ti fidi, che ti faccia sentire preso in carico e che abbia l'esperienza per aiutarti a cambiare in meglio la tua vita. Un buon terapeuta è quello che ti permette di rafforzare le tue risorse, per diventare più forte e più consapevole di te stesso.

Non sottovalutare il potere della terapia

Il pensiero di poter risolvere i tuoi problemi prendendo una pillola ogni giorno può sembrare allettante. Se solo fosse così facile! I problemi mentali ed emotivi hanno molteplici cause, e i farmaci non sono sempre una cura completa, anche se in alcuni casi possono essere indispensabili.

I farmaci possono aiutare ad alleviare alcuni sintomi, ma hanno effetti collaterali. Inoltre, non possono risolvere le cause dei problemi alla radice: i farmaci non risolveranno le tue relazioni, non ti aiuteranno a capire cosa fare della tua vita o ti daranno un'idea del perché continui a fare scelte malsane. Per questi motivi è utile, nella maggior parte dei casi, affiancare alla terapia farmacologica una psicoterapia.

La terapia può richiedere molto tempo e può essere impegnativa, poiché spesso sorgono emozioni e pensieri difficili come parte del processo di trattamento. Tuttavia, una terapia ben condotta fornisce benefici di lunga durata oltre al sollievo dai sintomi. La terapia ti offre gli strumenti per trasformare la tua vita, per relazionarti meglio con gli altri, costruire la vita che desideri per te stesso e far fronte ai grandi e piccoli problemi della vita quotidiana.

Affronta i tuoi problemi

Molte persone, per non affrontare i propri problemi, tendono a nascondersi dietro delle bugie che dicono a se stessi, o dietro a o delle verità artefatte per consolarsi. Abbiamo tutti i nostri punti ciechi, e l’intelligenza non c'entra niente: un bravo psicologo non ti dirà cosa fare o come vivere la tua vita, ma ti aiuterà a utilizzare le tue capacità per conoscere meglio te stesso. Ti darà una prospettiva esterna nuova ed esperta, in modo che tu possa compiere delle scelte migliori, in autonomia.