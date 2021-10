Come funzionano i trading robot automatizzati sul Forex

Se sei un trader principiante, ti starai chiedendo se i robot trading automatico funzionano? La risposta semplice è SÌ. I robot sono applicazioni automatizzate con una serie di regole che ti aiutano ad eseguire operazioni con poco sforzo. Alcuni possono osservare i movimenti di prezzo e scansionare numerosi grafici anche quando la direzione del trading non è chiara. Con il sistema giusto, puoi raggiungere un alto livello di successo minimizzando il rischio. Anche se la maggior parte dei robot forex promettono operazioni redditizie, trovarne uno buono può essere un compito noioso. Continuate a leggere e imparate di più!

Efficacia dei robot trading

I robot trading non garantiscono il 100% di profitto, ma possono aiutarvi a trarre il massimo dai movimenti di prezzo. Questi programmi sono facili da usare in quanto non è necessaria alcuna conoscenza preliminare del mercato. Basta scaricare il programma, installarlo e si è pronti a partire. Idealmente, il trading richiede un sacco di ricerca per aiutare a trovare tendenze positive e segnali di trading. Se un robot può aiutare a fare soldi con le valute, gli sviluppatori dovrebbero usarlo nei loro conti forex. Vale la pena ricordare che ci sono trading robot genuini là fuori che possono dare soldi veri nel lungo periodo.

I migliori robot per trading sul Forex

La maggior parte dei sistemi sono dotati di una notevole garanzia di servizio, ma questo non significa che siano senza difetti. Questo è uno strumento fondamentale per aiutarvi a raggiungere il successo. Il modo più semplice per valutare la redditività è quello di adottare un approccio pratico per identificare come il software si adatta alla tua strategia di trading. Inizia scaricando il software di prova ed esegui un back-test sulla tua piattaforma di trading. In questo modo, puoi valutare la redditività potenziale del robot. Un vero robot di trading viene fornito con un abbonamento di prova gratuito. Inoltre, lo sviluppatore dovrebbe dare una garanzia di soddisfazione in modo da poterlo testare prima di impegnare fondi in un conto live. Praticamente tutti i sistemi si basano su un approccio tecnico, quindi tendono a funzionare in modo simile. I segnali di acquisto e di vendita sono basati su dati storici e attuali.

Vantaggi dell'utilizzo di robot forex automatizzati

Si stima che il 90% dei commercianti di forex perdono soldi. Il tempismo è un ingrediente per il successo. Un robot è un ottimo strumento per identificare i punti di entrata e di uscita nel trading di valute. A seconda della tua propensione al rischio, puoi usare il sistema per eseguire un trade basato su segnali predeterminati. E poiché il mercato delle valute è aperto 24 ore al giorno, un robot può eseguire operazioni nel bel mezzo della notte. In secondo luogo, permette la programmabilità.

I parametri tecnici sono regolabili, il che significa che è possibile cambiare i livelli di profitto, i livelli di rischio e altre variabili. In terzo luogo, elimina il fattore emotivo umano. Se sei un principiante, puoi diventare emotivo nel tuo viaggio di trading. Ma con un software automatizzato, puoi liberarti delle insidie psicologiche. Se investi in un programma accurato, non perderai una grande opportunità quando non sei sulla piattaforma di trading.

I robot automatici possono aiutarti a diversificare i tuoi scambi. Puoi avere un mix perfetto di major e valute incrociate. Dividere il rischio è un ottimo modo per aumentare il tuo portafoglio. Inoltre, questi programmi sono utili se hai più di un conto forex e vuoi aprire gli ordini allo stesso tempo. Ma anche se il programma ha la capacità di sezionare i dati, non dovresti lasciare i trade non controllati.

Trading Robot - Come identificare le truffe

Un trader può fare tutto il possibile per minimizzare il rischio e massimizzare il profitto nel mercato dei cambi. Ma il più grande svantaggio di un robot di trading è che ci sono un sacco di truffe. È un peccato che molti sviluppatori diano informazioni imprecise sulla redditività dei prodotti. Un sacco di investitori perdono soldi dopo averli usati perché questo è solo un espediente di marketing. Anche se un robot può scansionare una moltitudine di grafici in pochi secondi, più del 90% si rivela essere un'informazione errata.

A volte, il software risponderà a falsi picchi che un vero trader può filtrare. Un robot può eseguire compiti complicati ma non è bravo ad esercitare un buon giudizio. Ci sono molti trader là fuori che hanno perso il loro conto di trading a causa del trading automatico. Per questo motivo, non si dovrebbe fare affidamento sui robot forex al 100% quando si eseguono operazioni. Mentre un programma di trading automatico può essere redditizio a volte, le uniche persone che fanno un sacco di soldi sono gli sviluppatori. Ecco alcuni consigli su come si possono identificare le truffe.

Evitare i robot forex che garantiscono il 100% di successo

Se il sistema preferito garantisce un alto tasso di successo, questa è una bandiera rossa. La verità è che per realizzare alti profitti, è necessario mantenere i trade perdenti per un lungo periodo. Questo potrebbe significare che non stai facendo trading con uno stop loss che può portare a una chiamata di margine. Un sistema che mostra un rapporto win-loss del 70-80% è più realistico. Questo perché le condizioni del mercato forex cambiano costantemente a causa della manipolazione dei grandi trader e delle banche centrali. Nessun programma può prendere in considerazione queste informazioni. Se qualcuno commercializza il prodotto come set-and-forget, il robot potrebbe essere per gli scalper. La maggior parte di questi sistemi automatizzati hanno scarse prestazioni a lungo termine.

Stai lontano dai programmi che non mostrano i dati nei conti di trading dal vivo

Anche se i conti demo possono aiutarti a sfruttare le tue capacità di trading, dovresti testare l'efficacia di un robot solo in un conto live. Questo perché il feed di dati su un conto demo potrebbe non essere accurato in termini di esecuzione degli scambi. Qualsiasi sviluppatore serio mostrerà un conto di trading dal vivo. Dovrebbe anche permetterti di testare il livello di precisione nel tuo conto di trading dal vivo. È importante che esaminiate tutto prima di impegnare il vostro denaro. Non esitate a fare qualsiasi domanda. E siccome non c'è nessun sistema di trading automatico che possa dare un rapporto vincita/perdita del 100%, il robot potrebbe richiedere un po' di monitoraggio.

Cosa fare prima di comprare robot di trading

Proprio come ogni cosa nella vita, un robot non ha garanzie. È importante che controlliate tutte le informazioni prima di prendere la vostra decisione di investimento. Leggi i termini e le condizioni e conferma che lo sviluppatore offre una garanzia di rimborso. Poi, controlla i siti di terze parti per le recensioni per avere un'idea di ciò che gli altri dicono del prodotto. Il robot viene fornito con un periodo di prova? La maggior parte dei truffatori non offre una prova gratuita.

Pensieri finali sul robot trading