I residenti di Barriera di Milano: “Viviamo prigionieri in casa”. Nutini (FdI): "Colpire lo spaccio per restituire sicurezza"

Cittadini segregati in casa, assediati da spacciatori e criminali. Negozi costretti ad abbassare le serrande con i clienti all’interno. E in strada risse a colpi di machete e bottiglie rotte. Immagini di ordinaria follia che vanno in scena ogni giorno a Barriera di Milano, uno dei quartieri più “caldi” di Torino per i problemi legati allo spaccio. Proprio qui, nell’aprile dello scorso anno, i pusher avevano aggredito anche Vittorio Brumotti, l’inviato di Striscia la Notizia. Immagini che Andrea Revel Nutini, candidato per il consiglio comunale alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre con Fratelli d’Italia, ha immortalato in un docu-film : “Bisogna individuare soluzioni concrete, come il sequestro immediato di tutte le sostanze stupefacenti”.

Revel ha intervistato alcuni residenti del quartiere e ha raccolto le loro testimonianze in un video-denuncia . “È surreale – sottolinea il candidato in Sala Rossa del partito di Giorgia Meloni – pensare che nel 2021 ci siano cittadini segregati in casa che hanno paura di uscire per colpa degli spacciatori. Stiamo parlando di una zona centrale, a pochi minuti dal Comune, una zona che è stata completamente abbandonata delle istituzioni”. Sono gli stessi residenti ad aver denunciato la situazione e a raccontare come si sentano “prigionieri in casa propria”.

“Abbiamo un negozio a Barriera – dice Maria (il nome è di fantasia per garantire la sua incolumità) – e non siamo più tranquilli. Quando litigano girano con il machete, si lanciano bottiglie. Alle volte dobbiamo chiudere il negozio con la gente dentro perché fuori si picchiano , spacciano, si drogano. Di tutto”. Poi ci sono le risse. “Poco tempo fa – racconta Maria, ancora scossa – di notte c’è stata una specie di guerriglia urbana, lanciavano cassonetti e bidoni, hanno rotto delle auto. È capitato di vedere spacciatori circondare una pattuglia, mentre i poliziotti ci gridavano di stare chiusi dentro”.

“Ci sentiamo minacciati in casa nostra e la sera non possiamo uscire, è pericoloso. Non possiamo nemmeno andare a prendere un gelato. Abbiamo raccolto firme, chiamato la polizia, interpellato il Comune, ma ci hanno detto che non possono fare niente, che hanno le mani legate”.

Tra i residenti del quartieri si respira rabbia e rassegnazione. “L’ultima volta che c’è stata una maxi rissa – ricorda un’altra donna – sono arrivate dieci pattuglie, hanno fatto da paciere, li hanno divisi e poi li hanno lasciati tutti lì. Alle 8 di sera scatta il coprifuoco autoimposto, dopo quell’ora non si può più uscire ”.

Come racconta Paolo (nome di fantasia), nel giro di pochi anni il quartiere è diventato invivibile e pericoloso. E il valore degli immobili è crollato. “Avevo due vicini di casa, una coppia con un figlio – spiega – che avevano comprato un alloggio. Sono stati costretti a svendere, sono scappati e ora hanno affittato un appartamento a Chivasso. Dei loro amici, che abitavano al piano di sopra, hanno vissuto un’esperienza terrificante. Il figlio è stato sequestrato in casa da gente mascherata : l’hanno preso, legato e imbavagliato, gli hanno tagliuzzato le braccia, messo nella vasca da bagno e bruciacchiato con l’acqua bollente. E poi hanno svuotato l’alloggio. Vivo da solo, ho l’allarme, le videocamere, ma ho paura”.