In fiamme falegnameria di Ciriè, denunciato il piromane: è un imprenditore di 30 anni

In fiamme falegnameria di Ciriè, denunciato il piromane: un imprenditore di 30 anni

I carabinieri hanno arrestato, e messo ai domiciliari, un imprenditore torinese di 30 anni per possesso di un'arma senza matricola detenuta illegalmente. L'uomo è sospettato di essere il responsabile dell'incendio che nella serata del 27 settembre ha distrutto l'ex falegnameria Bertetto di via Dante, a Ciriè.

I motivi del gesto sono ancora sconosciuti. Per l'incendio l'uomo è stato denunciato a piede libero. Ulteriori accertamenti sono in corso. A casa dell'imprenditore, i carabinieri hanno trovato i vestiti indossati la sera dell'incendio.

Nella ditta è stata trovata la pistola. L'arma sarà inviata al Ris di Parma per verificare se sia stata utilizzata per altri episodi.