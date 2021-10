Rowing Regatta, nella sfida del remo vittoria per l’Università nella gara maschile e del Politecnico nella femminile

Rowing Regatta, vittoria per Unito nella gara maschile e del Poli in quella femminile (foto Sofia)

Vittoria per l’Università degli Studi di Torino nella gara maschile e del Politecnico nella femminile alla XXIV edizione della Rowing Regatta.

La sfida ormai storica a colpi di remo tra gli Atenei torinesi sulle rive del fiume Po, ha visto il trionfo di UniTo sul Politecnico di Torino nella gara maschile, portando così l’Albo d’Oro della manifestazione sul punteggio di 14 a 10, a vantaggio dell’Università. La gara femminile ha invece visto l’equipaggio de Politecnico avere la meglio sull’Università.

La grande festa remiera ha preso il via da Piazza Castello alle 17.00 con la benedizione delle imbarcazioni a cura dell'équipe della pastorale universitaria capitanata da Don Luca Peyron, poi la sfilata lungo via Po direzione Murazzi accompagnata dalle percussioni dell’Orchestra Terra Madre della Compagnia artistica Paranza del Geco diretta da Simone Campa. Alle 18.00 hanno poi preso il via le sfide sul fiume Po: prima quella femminile nel 4 di coppia che ha visto la vittoria di PoliTo per due manches a zero e poi quella nell’8+ maschile, con il successo di UniTo, sempre due manches a zero; la singola manche si è disputata controcorrente sulla distanza di 400 mt. (dal Ponte Vittorio Emanuele I – piazza Vittorio Veneto, al ponte Umberto I – corso Vittorio Emanuele II). A seguire si sono tenute le premiazioni degli equipaggi presso il Circolo Canottieri Esperia Torino.

Tante le personalità che hanno preso parte alla manifestazione e alle premiazioni tra cui la Prorettrice del Politecnico di Torino Laura Montanaro, il Vice Rettore per il Welfare, la Sostenibilità e lo Sport dell’Università di Torino Alberto Rainoldi, il Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D'Elicio, la Vice Rettrice Vicaria per la Didattica Internazionale di UniTo Marcella Costa, il Vice Rettore per la Didattica del Politecnico di Torino Sebastiano Foti, il Presidente dell’Edisu Piemonte e Presidente Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Universitari Invernali Torino 2025 Alessandro Ciro Sciretti, la Presidente del Comitato Piemontese di Canottaggio (FIC Piemonte) Emilia Lodigiani e il presidente del Consiglio Regionale del Piemonte Stefano Allasia.

Entusiasmo nelle parole del Presidente CUS Torino Riccardo D’Elicio: “La Rowing Regatta è da sempre una manifestazione che crea tanta risonanza ed entusiasmo sia alla nostra città che allo sport universitario torinese. La Torino Universitaria, dopo questo lungo periodo di stop, è potuta finalmente tornare in campo, anzi in questo caso sul fiume. Lo sport è formazione e socialità; lo sport universitario è sempre in prima linea per far vivere ai nostri giovani studenti giornate spensierate dedicate all’attività fisica, questa volta attraverso questa bellissima disciplina, il canottaggio”.

Un ringraziamento alla Federazione Regionale e Nazionale di Canottaggio, ai partner del Centro Universitario Sportivo torinese, alle società remiere torinesi, a tutti gli atleti, all'Associazione di Volontariato Sportivo Primo Nebiolo, alla Polizia Municipale e alla Questura per l'immancabile supporto e l'entusiasmo espresso nei confronti di questa manifestazione.