Motori elettrici, il Politecnico di Torino sceglie Pianezza per un nuovo centro di ricerca (e grazie al Pnrr)

Il futuro dell'automotive prende casa (anche) a Pianezza. Il Politecnico di Torino affiancherà il Comune alle porte di Torino per la creazione di un Centro di Ricerca per la progettazione di motori elettrici in un’area che è stata riclassificata come “di interesse collettivo” e che verrà riqualificata grazie all’impiego di finanziamenti provenienti dal PNRR e da fondi strutturali.