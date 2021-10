Il "gotha" economico di Torino da Damilano. Giorgetti: "Sindaco-imprenditore persona giusta" (VIDEO)

Riuniti al primo piano del Palazzo Ceriana Mayneri c'era buona parte del mondo economico sabaudo, dai presidenti dell'Unione Industriali di Torino e Confindustria Piemonte Giorgio Marsiaj e Marco Gay , ai numeri 1 di Ascom Torino Maria Luisa Coppa , della Camera di Commercio Dario Gallina e API Corrado Alberto . Presente in sala anche l'ex pm Antonio Rinaudo , in pole come futuro assessore comunale alla Sicurezza in caso di vittoria di Damilano.

Chiusura di campagna elettorale "istituzionale" per Paolo Damilano . Il candidato sindaco del centrodestra ha scelto la cornice Circolo della Stampa, accompagnato dal Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti , per l'ultimo appuntamento prima delle Comunali del 3 e 4 ottobre.

Giorgetti, Intel in Italia: "Continuiamo a negoziare, non è semplice"

Prima dell'appuntamento al Circolo della Stampa Giorgetti e Damilano hanno incontrato la multinazionale belga Punch Group che punta sulle nuove tecnologie per la mobilità come l'idrogeno. E durante la seconda visita nel capoluogo in meno di una settimana, il ministro dello Sviluppo economico era già stato qui domenica, si è tornato a parlare del possibile insediamento della fabbrica di microchip Intel a Torino.

"C'è - ha spiegato l'esponente di Governo- un negoziato e una concorrenza europea molto forte. L'azienda ha chiamato Germania, Francia e Italia e sta facendo una sorta di gara per capire qual è la localizzazione migliore. Continuiamo a negoziare, non è una cosa semplice: il governo è coinvolto ai massimi livelli. È in più grande investimento che mai si sia visto un tempo recenti".