Guardia medica, caos e code di ore per il numero unico 116117. Ma alla sera arriva il chiarimento della Regione: "Colpa di un guasto"

"In merito ai problemi del servizio 116117 rilevati oggi dalla Fimmg, la Direzione Sanità della Regione fa presente che questi sono stati causati da un guasto tecnico a una centrale Telecom di Torino, che ha provocato l'inabilitazione di un numero importante di linee entranti nella centrale 116117, con la conseguente riduzione della capacità di risposta della stessa centrale 116117". Con questo messaggio, la Regione Piemonte ha cercato di giustificare i disagi creati oggi ai pazienti che hanno usato il nuovo servizio 116117 per la guardia medica, proprio nel primo giorno in cui erano chiusi gli studi dei medici di base (il servizio era attivo da martedì scorso).

"Attualmente", spiega la Regione, "le linee telefoniche sono state ripristinate e la centrale operativa ha ripreso la normale funzionalità".