Donald Trump arriva a Torino: "Il suo profilo come le orecchie di Topolino"

Donald Trump arriva a Torino. Il neopresidente americano è infatti il protagonista dell'ultimo manifesto di Andrea Villa , affisso in corso Regina Margherita 52.

Il profilo del Tycoon

Nell'opera si vede il caratteristico profilo di Tycoon, con bocca e ciuffo pronunciato, tratteggiata in nero su sfondo bianco. Accanto la scritta: "He's back" . " Nel mondo dell’animazione e del fumetto - spiega il Banksy di Torino - viene considerato un personaggio carismatico colui che si riconosce anche solo disegnando la sua silhouette nera ".

"Profilo Trump come orecchie Topolino"

" Il fatto che il profilo di Trump - prosegue - sia riconoscibile, come le orecchie di Topolino, dimostra due fatti: per prima cosa che il culto della persona, estremizzata dalla sua viralità sui social, è un fattore ormai fondamentale di successo ".

Per Villa a questo si associa il fatto che ormai viviamo nell’ era della post-ideologia. Non interessano più le appartenenze politiche, che siano di destra o di sinistra, ma solo due fattori. "Promettere ricchezza - spiega - e sicurezza nella vita quotidiana. Chi promette questo vince, anche se non potrà mai garantirlo".