Torna oggi l'appuntamento con la Fiera di Stupinigi

Oggi Stupinigi si veste a festa, per questa prima domenica di ottobre. Mentre la città di Nichelino va al voto per eleggere il sindaco, l'area della Palazzina di Caccia ospita l'ormai tradizionale Fiera di Stupinigi.

Mercatini, cibo e cultura

L'appuntamento è giunto alla sua ottava edizione con la nuova formula. Tutta la frazione, dalla Palazzina a tutto il viale Torino, dalle 9.30 alle 19 sarà chiusa al traffico per ospitare mercatini, dimostrazioni, attrazioni e curiosità. Sarà presente anche lo stand dell’Ippodromo di Vinovo nella zona antistante al ristorante Sabaudia. Si tratta dell'ultimo degli appuntamenti legati alla Festa di San Matteo 2021, che era iniziata lo scorso 16 settembre.

Dall'8 al 10 ottobre "Floreal"

L'ormai consueta fiera del borgo storico di Stupinigi punta ad accogliere il pubblico per una giornata all'insegna dell'agricoltura sostenibile, del cibo e della cultura. E tra una settimana, nel weekend dall'8 al 10 ottobre, alla Palazzina va in scena la mostra di fiori "Floreal", per legare storia e natura.