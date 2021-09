Stasera al via a Nichelino la festa di San Matteo: green pass necessario per l'area fiera e il luna park

Il conto alla rovescia è terminato: Nichelino indossa l'abito migliore per celebrare il suo santo patrono e da questa sera fino al 26 settembre torna la festa di San Matteo. Non sarà una edizione ridotta come quella del 2020, ma l'emergenza Covid ha comunque costretto a qualche rinuncia e ad un programma più sobrio e snello rispetto al passato.

Ingresso con green pass

La fiera e l'area spettacoli saranno, come è consuetudine da alcuni anni, in piazza Polesani nel Mondo, dove alle ore 18 ci sarà il tradizionale taglio del nastro e l'inaugurazione degli stand: l'ingresso sarò libero, ma soltanto indossando la mascherina e mostrando il green pass, ormai diventato un obbligo di legge per tutte le aree fieristiche.

In piazza Dalla Chiesa, dal 19 al 28 settembre, ci sarà invece il luna park: per accedere all'area del Luna Park (che non è recintata) non sarà necessario il Green Pass. I giostrai saranno però tenuti a chiederlo a chi, con un'età superiore a 12 anni, vorrà salire su una giostra.

Corri a San Matteo

Non mancheranno anche i momenti legati allo sport: dopo la forzata interruzione del 2020, a causa dell'emergenza Covid-19, riparte la tradizionale "Corri a San Matteo", giunta alla 27esima edizione: la manifestazione regionale podistica, organizzata dall’a.s.d. Atletica Nichelino con il patrocinio e il sostegno comunale, si terrà domenica 19 settembre per le vie della città.