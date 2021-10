Nuove piogge attese nelle prossime ore su Torino e provincia

Dopo quelle di ieri, nuove piogge, stavolta più intense, saranno una costante, a macchia di leopardo, su tutto il Piemonte, in modo particolare sulla Valle di Susa. Situazione di estrema attenzione oggi, con il meteo che migliorerà da domani pomeriggio, con una nuova fase soleggiata, propiziata mercoledì dall’arrivo di correnti più asciutte, con fase più ventosa sui rilievi, al mare e aree limitrofe.

A Torino avremo questa situazione: da oggi a giovedì 7 ottobre

Termometro in diminuzione: minime in pianura intorno 7-15°C e massime 17-20°C. In pianura venti moderati da Nord.