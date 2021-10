Viaggiavano con marijuana e hashish a bordo: in manette un 29enne e il fratello

Erano a bordo di un’autovettura in corso Cosenza lo scorso venerdì pomeriggio; personale della Squadra Volante in servizio di controllo dl territorio procedeva al controllo di iniziativa, intimando l’alt all’auto. I due occupanti mostravano fin da subito insofferenza e nervosismo; pochi minuti dopo, l’autista, un cittadino italiano di 29 anni ammetteva che sia lui che il trasportato, il fratello di 27 anni, occultavano addosso della sostanza stupefacente. Nello specifico, venivano trovati in possesso di alcuni involucri di marijuana contraddistinti dalle iniziali dei nomi delle persone cui erano destinati, e due frammenti di hashish. I poliziotti, con l’ausilio di una pattuglia dei cinofili, procedevano successivamente alla perquisizione domiciliare degli alloggi ove vivono i due giovani, rinvenendo a casa del ventinovenne circa 50 grammi di marijuana contenuta in barattoli di vetro. Per entrambi, che hanno precedenti specifici, è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.