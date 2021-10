Un'analisi delle piattaforme di social trading

Tenere il proprio denaro fermo sul conto corrente non ha alcun senso: lo perderai a poco a poco per via delle spese e dell'erosione causata dall'inflazione, che tende ad aumentare ed è ormai vicina al 2%. La scelta più intelligente è quella di investirlo, tramite la banca, oppure comodamente online, grazie alle diverse piattaforme di trading presenti sul web, che vanno però scelte con attenzione. In questo articolo ti proponiamo un'analisi delle piattaforme Toro, NAGA e Plus500.

Sono moltissimi gli asset in cui è possibile fare investimenti. Tra azioni, obbligazioni, fondi di investimento e Forex, è difficile orientarsi. Oltre a questo, per limitare le possibilità di perdita di capitale è necessaria una buona conoscenza dei mercati su cui si opera.

I casi sono due: o ti affidi ciecamente ad un esperto del settore che ti consigli e ti guidi, per esempio un funzionario di banca, oppure effettui e segui personalmente il tuo investimento in tempo reale.

Questa seconda opzione ti pone in posizione attiva, decidi tu, attimo dopo attimo, come operare. Le piattaforme di investimento online ti consentono proprio questo. Oltre all'operatività sull'investimento, una buona piattaforma online di trading deve fornirti il massimo degli strumenti di controllo e anche una buona formazione.

Sono diverse le piattaforme di social trading autorizzate ad operare in Italia, tutte sotto il controllo della Borsa Italiana, ma si differenziano sensibilmente sia nei costi che nelle opzioni offerte agli utenti. Tra le maggiori, senza nulla togliere alle altre che trovi sul web, ci sono eToro, NAGA e Plus500.

Praticare il social trading con eToro è certamente molto più semplice che farlo con altre piattaforme. eToro, infatti, è la piattaforma più utilizzata per questo genere di attività, tanto da contare, ad oggi, oltre 4 milioni di utenti che investono su Forex, CFD, azioni, materie prime, ETF e criptovalute.

Oltre a fornirti un ventaglio di strumenti davvero avanzati per decidere e seguire dinamicamente i tuoi investimenti, se lo desideri, eToro ti mette a disposizione anche un'altra interessante funzionalità: il social trading.

eToro non è tra le piattaforme economiche, ma almeno sugli investimenti tramite compravendita di azioni ed ETF offre commissioni.

Per renderlo operativo occorre effettuare un deposito minimo di 200 euro. Appena il denaro è accreditato, puoi iniziare ad utilizzare pienamente tutti gli strumenti. Per esercitarti, eToro ti offre un conto demo illimitato attraverso il quale puoi acquisire familiarità con i mercati prima di impegnare denaro reale.

Per operare devi aprire un conto, il che con eToro è semplice da fare. Basta compilare un semplice modulo che comprende poche domande, inviare la foto di un documento valido, del codice fiscale e di una bolletta pagata e il conto sarà rapidamente aperto.

NAGA: ANALISI DELLA PIATTAFORMA

NAGA è una piattaforma di social trading relativamente recente. Nata nel 2015, con sede ad Amburgo, è cresciuta rapidamente fino a raggiungere una posizione di rilievo nel mondo del trading.

Oltre ad offrirti la possibilità di investire su vari asset ed effettuare transazioni di vario genere, NAGA dispone di una community nella quale ti puoi confrontare anche con investitori esperti, avere consigli, condividere strategie per massimizzare le possibilità di successo.

Dietro a NAGA c'è la NAGA Group AG, un’importante società tedesca quotata in borsa e sostenuta da due rilevanti banche tedesche, quindi, nonostante sia sorta solo da pochi anni, ed è considerata affidabile sotto il profilo della solidità.

Anche NAGA, come ormai un po' tutte le piattaforme di trading, offre un conto demo. Ciò significa avere la possibilità di esercitarsi sulle dinamiche dei mercati che portano al guadagno o alla perdita. Le scelte sbagliate non pesano sul portafogli, in quanto si lavora con denaro virtuale.

Per accedere al conto demo occorre comunque registrarsi, ma la procedura in questo caso è davvero snella. Molto apprezzata dagli utenti, soprattutto quelli meno esperti, è la possibilità di Copy Trading, ovvero di copiare le mosse, le strategie di investitori più esperti.

Questo, operando sui mercati reali, ti permette certamente di minimizzare il rischio di perdita e massimizzare le possibilità di guadagno. Ovviamente, il rischio è sempre in agguato e anche i più esperti possono incorrere in investimenti sbagliati, tienine conto.

Gli strumenti offerti da NAGA per seguire dinamicamente i tuoi investimenti sono a loro volta completi, snelli e facili da utilizzare. Per tutti questi motivi e per il contenimento dei costi di gestione e di commissioni, NAGA, a pochi anni dalla sua nascita, è inserita certamente tra le migliori piattaforme di trading.

PLUS500: ANALISI DELLA PIATTAFORMA

Parlando di Plus500, ci riferiamo sicuramente ad una piattaforma di social trading online tra le più affidabili, oltre che una delle più scelte dai trader per la particolare convenienza dal punto di vista di costi e commissioni.

È autorizzata ad operare dal Cyprus Securities and Exchange ed è sotto il controllo di uno degli organismi più severi del mondo, l’inglese Financial Conduct Authority.

Oltre al rischio insito nell'investimento, ogni investitore è anche sottoposto al pericolo di fallimento della piattaforma stessa cui si affida.

Operando sui CFD gli investitori devono essere consapevoli che, secondo statistiche ufficiali, il 72% degli investimenti ha riportato perdite.

La forza di Plus500, che comunque permette di effettuare investimenti molto diversi tra loro, sta proprio nella gestione degli investimenti su CFD. Con Plus500 puoi operare in estrema semplicità: basta cliccare sull'asset desiderato per investire sullo stesso senza necessità di acquistarlo, operando di fatto sul derivato, non sull'azione reale.

Questo permette di avere i benefici dell'investimento seguendo il valore dell'azione, ma senza il bisogno di doverla necessariamente acquistare e rivendere.

Anche Plus500 offre, naturalmente, un servizio di conto demo con il quale fare esperienza prima di procedere ad investimenti reali sui mercati. Nata nel 2008, la piattaforma Plus500 offre ai propri iscritti strumenti completi, semplici e affidabili che permettono di controllare gli investimenti.

A livello di utenti in tutto il mondo, è numericamente appena al di sotto di eToro. Inoltre, è facilissimo accedere a questa piattaforma di social trading. Lo puoi fare anche attraverso il tuo telefonino, tramite le app disponibili sugli store sia di Google che di Apple.

Dalle app puoi gestire tranquillamente i tuoi investimenti in qualsiasi luogo e momento, hai sempre tutto pienamente sotto controllo. Oltre agli investimenti in tempo reale, attraverso la piattaforma puoi anche fare programmazioni di investimenti utilizzando i parametri e gli strumenti che la piattaforma ti mette a disposizione.

Il deposito minimo per iniziare ad operare tramite Plus500 è di soli 100 euro. Analizzando l'affidabilità, è doveroso andare alla ricerca di eventuali problemi segnalati e vedere il grado di soddisfazione degli utenti.

Plus500 non registra rilevanti segnalazioni di problemi, ma solo gli sfoghi di alcuni utenti adirati per le perdite subite, il che è un rischio insito negli investimenti stessi e non è certo imputabile a Plus500. Il grado di soddisfazione espresso dagli utenti di Plus500 è, in realtà, decisamente elevato.