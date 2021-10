Nasce Spazio Kairòs, un nuovo teatro tra Aurora e Barriera di Milano

Sta prendendo forma lo Spazio Kairòs, in via Mottalciatta 7. In attesa della fine dei lavori, e dell’inaugurazione prevista per gennaio 2022, si presenta già con una serie di spettacoli da qui al 30 dicembre, svelando la sua essenza più profonda: diventare un nuovo teatro cittadino, in un angolo inedito e vivace di Torino, tra Aurora e Barriera di Milano. A firmare il progetto la compagnia torinese Onda Larsen che qui organizza anche i suoi numerosi corsi di teatro.

I titoli sono racchiusi nella rassegna “Animali da palco”, che inizia il 10 ottobre ma proseguirà nel 2022: nella filosofia di Onda Larsen, è composta da spettacoli, performance e concerti selezionati tra il meglio del teatro indipendente italiano di ogni genere: dalla prosa alla musica, dal circo alla poesia, dal dramma alla commedia.

Ad aprire la nuova produzione dei padroni di casa, “Resti umani”, ma nel cartellone c’è anche spazio per “Lucido”, firmato alla regia da Jurij Ferrini, Premio Ubu 2011 come"Nuovo testo straniero", per uno spettacolo che narra l’epopea del ciclismo con “La maglia nera - Malabrocca al giro d’Italia”, come per il nuovo progetto dei torinesi Santibriganti “Io odio - Apologia di un bulloskin”. E, ancora, due spettacoli per bambini con merenda annessa, “Il gigante egoista” e “Storia di una pennuta”. Durante le vacanze, invece, il 27, 28, 29 e 30 è previsto “Niko e l’onda energetica”, spettacolo multimediale di teatro ragazzi.