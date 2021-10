Elezioni a Torino, centro-sinistra in vantaggio in 6 circoscrizioni su 8

Circoscrizioni di Torino, 6 su 8 andranno con ogni probabilità al centro-sinistra: è questa la tendenza che si sta delineando con più della metà dei seggi scrutinati. La coalizione guidata dal candidato sindaco Stefano Lo Russo – destinato al ballottaggio contro Paolo Damilano per la poltrona di primo cittadino - si appresta dunque a dominare la scena almeno nei territori della città.

Il centro-sinistra, infatti, è nettamente in vantaggio nella 1 (con Cristina Savio data al 48,64% contro il 39,95% dello sfidante Federico Rolando), nella 2 (Luca Rolandi al 46,85% contro il 36,08% di Davide Balena), nella 3 (Francesca Troise al 47,21% contro il 37,26% di Massimo Di Miscio), nella 4 (Alberto Re al 46,61% contro il 36,15% di Felice Scavone), nella 7 (Luca Deri al 47,91% contro il 35,59% di Patrizia Alessi) e nella 8 (48,15% di Massimiliano Miano contro il 36,18% di Stefano Delpero). Per Troise e Deri si tratterebbe di una riconferma.

La 5 e la 6 al centro-destra

Cambio della guardia in vista, invece, per le Circoscrizioni 5 e 6, dove il centro-destra è in vantaggio con Enrico Crescimanno e Valerio Lomanto (rispettivamente al 42,02% e al 44,34% contr il 36,93% e il 38,58% degli sfidanti Federica Laudisa e Deana Panzarini; il nuovo presidente e i nuovi consigli circoscrizionali verranno definiti già al primo turno.