Il 15 ottobre l'inaugurazione del nuovo anno accademico all'Unitre di Venaria

A Venaria è iniziato il conto alla rovescia per l'inizio del nuovo anno accademico dell'Unitre.

"Dopo le fatiche dell’ultimo anno accademico, durante il quale non è stato possibile organizzare corsi e attività in presenza, possiamo affermare che finalmente si riparte. Lo scorso anno, grazie all’impegno del Direttivo e alla disponibilità di numerosi Docenti, eravamo riusciti a dare continuità ad una parte delle nostre proposte attraverso l’organizzazione di corsi online che hanno visto la lusinghiera partecipazione di oltre 200 iscritti, molti dei quali si misuravano per la prima volta con le nuove tecnologie per la comunicazione digitale", si legge nella nota diffusa dall'Unitre.

"La partecipazione ai corsi e alle conferenze online ha così consentito di mantenere vivo il contatto tra le persone che in molti casi avrebbero dovuto affrontare il dramma dell’isolamento. Ora, grazie all’attenuarsi delle restrizioni e al contenimento dei contagi, con vero piacere informiamo che VENERDÌ 15 OTTOBRE prossimo inaugureremo l'Anno Accademico 2021/2022 al Teatro Concordia alle ore 17,30 con il patrocinio della Città di Venaria Reale che ringraziamo per il sostegno".

"Nonostante le restrizioni dovute al Covid, riusciamo a proporre ai cittadini un ventaglio di oltre 100 tra conferenze, corsi e laboratori che si terranno in presenza ma anche online. Da sottolineare il fatto che avremo corsi nuovi come Astrofisica ed Astronomia grazie alla collaborazione con il Gruppo Astrofili di Venaria Reale, un corso di Degustazione Vini che la nostra Unitre non proponeva più da anni, un corso sulla Storia del Teatro e tra i laboratori uno di Modellismo Ferroviario e uno di Yoga, solo per citare alcune delle novità di quest’anno. Così come è importante sottolineare le convenzioni che la nostra Unitre ha stipulato con la Fondazione Via Maestra e il Teatro Concordia, con la ASM di Venaria per i corsi in piscina e in palestra, con il Golf Club “I Merli” di Druento, che consentiranno di usufruire delle loro proposte a prezzi ridotti".

"Ricordiamo infine che, come da disposizioni, per i partecipanti a tutte le nostre attività in presenza sarà obbligatorio essere in possesso del Green Pass valido ottenuto tramite il vaccino o un tampone non antecedente alle ultime 48 ore", conclude la nota dell'Unitre di Venaria. "Per gli incontri al chiuso sarà obbligatorio indossare la mascherina".