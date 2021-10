Bach approda al Collegio Einaudi di Torino per il Voxonus Festival

Prosegue il tour barocco del Voxonus Festival. Venerdì 8 ottobre la rassegna sarà ospite della Fondazione Collegio Universitario Einaudi per il concerto "La Bibbia della Musica". Questo il titolo della serata di cui sarà interprete Claudio Gilio, prima viola dell’Orchestra Sinfonica di Savona e ideatore della rassegna.

Il programma, che verrà presentato alle 18 con una conferenza dedicata agli studenti e alle 21.15 per il concerto, prevede alcune delle più celebri composizioni di Johann Sebastian Bach: Suite No. 1 in Sol magg., BWV 1007/Suite No. 2 in Re minore, BWV 1008 Suite No. 3 in Do magg., BWV 1009. Voxonus suona con strumenti originali del Sette-Ottocento e con prassi filologicamente informata. "La Bibbia della Musica" risulta così essere un progetto unico nel suo genere.

"Questa iniziativa di formazione musicale realizzata nell’ambito del Voxonus Festival rappresenta per i nostri studenti e studentesse una peculiare opportunità di formazione, che abbina approfondimenti in aula ad esperienze concertistiche, con l’obiettivo di avvicinarli al mondo della musica. I nostri studenti e studentesse saranno accompagnati in questa esperienza dal Maestro Claudio Gilio e da alcuni componenti dell’Orchestra Sinfonica di Savona. Insieme approfondiranno il tema della 'creatività' in una possibile sua applicazione musicale: a partire dalla creazione originale della musica barocca di Johan Sebastian Bach approderanno a trascrizioni della musica originaria che rappresentano esempi di utilizzo di opere del 1700 nella musica da film con contemporanea proiezione di spezzoni delle pellicole individuate, passando attraverso la pratica dell’improvvisazione come prassi dell'epoca", commenta Laura Viada, Direttrice della Formazione del Collegio Einaudi.

La Fondazione Collegio Universitario Einaudi è una fondazione privata senza fini di lucro, che gestisce Collegi di Merito riconosciuti e accreditati dal MUR. Con le sue cinque residenze il Collegio offre spazi di vita e percorsi di formazione a oltre 800 studentesse e studenti universitari meritevoli. La mission del Collegio è valorizzare il merito e il potenziale di studenti universitari motivati a sviluppare nuove capacità, raggiungere risultati eccellenti e crescere come Persone, Cittadini e Professionisti, offrendo loro un ambiente di studio e di vita stimolante e interdisciplinare e un percorso di formazione personalizzato e trasversale. L’incontro si inserisce pertanto in questo ambito di sviluppo formativo di abilità trasversali.