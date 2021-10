È stata riaperta via Sabaudia, la strada che porta al borgo di Cavoretto, chiusa da ieri notte dopo il crollo di una gru di un cantiere.

Per tutta la mattinata Cavoretto è rimasta isolata, in attesa che venisse rimosso il braccio meccanico caduto su di un palazzina dov'erano in corso dei lavori di ristrutturazione.

Molti i disagi soprattutto per chi questa mattina da Cavoretto doveva scendere a Torino per lavoro, ma nessun danno alle persone.