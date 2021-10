Sport |

Stadi, la capienza passa al 75%. Il sottosegretario Vezzali: "Spero si possa arrivare al 100% entro due settimane"

Per gli impianti al chiuso il limite sale al 60%

Erano attese novità sostanziali, dopo il pronunciamento del Comitato Tecnico Scientifico, da parte del Governo, in merito all'aumento della capienza degli impianti sportivi. Dal Consiglio dei Ministri è arrivato il via libera per l'aumento degli accessi al 75% negli impianti all'aperto, mentre si superano anche le indicazioni del CTS per i palazzetti al chiuso (60%, rispetto al 50% consigliato). La scelta è stata intrapresa anche per favorire gli sport al chiuso come pallacanestro e volley, già pesantemente fiaccati dalla pandemia. Riavere gli impianti all'aperto completamente pieni non appare comunque un miraggio. Il sottosegretario Valentina Vezzali ha infatti confermato l'auspicio di aprire i cancelli al 100% nell'arco di due settimane.

Gianlorenzo Tortarolo

