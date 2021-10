SECONDA STRADA® presenta da sabato le nuove fragranze KOA, emozioni green tutte da scoprire

SECONDA STRADA®, la nota catena varesina di store di abbigliamento firmato, presenta nei propri punti vendita il nuovo progetto KOA che segna l’inizio di una nuova era Green per la società.

Si parte dalle fragranze KOA all genders per approdare poi a linee di abbigliamento “ecologiche”.

Appuntamento sabato 9 ottobre in tutti gli store Seconda Strada per conoscere KOA!

Seconda Strada, store con prestigiose firme di abbigliamento, campionari di stagione e stock esclusivi a prezzi straordinari non si ferma e abbraccia un innovativo progetto che prevede una serie di scelte etiche relazionate con l’ambiente, il benessere e well living delle persone.

“KOA è un progetto a cui teniamo molto, che stiamo costruendo passo dopo passo e comporta scelte di ampio respiro che coinvolgono diversi aspetti della nostra vita”, afferma Emilio Mattioni titolare di Seconda Strada.

“Abbiamo iniziato tempo fa con piccoli ma significativi cambiamenti all’interno dei nostri store. Dal riutilizzo del legno di vecchi bancali e assi da ponteggio nell’arredamento, il pavimento lavorato con vernici all’acqua non inquinanti, i corpi illuminanti a led con basso consumo energetico, utilizzo di shopper in carta riciclata, ai vasi, mastelli e vecchi innaffiatoi riciclati per contenere le nostre piante che danno un imprinting green e salutare ai nostri spazi commerciali per arrivare oggi a proporre una linea di fragranze personali e per l’ambiente che rispettano la natura per approdare a breve a nuove collezioni “ecologiche”.

Appuntamento a sabato 9 ottobre in tutti gli store Seconda Strada di Como, Varese, Besozzo, Olgiate Olona, Cassano Magnago, Cornaredo, Vimercate, Bodio Lomnago e Torino per conoscere le nuove fragranze KOA.

ISLAND SUNSET e GREEN COAST sono due fragranze create con essenze innovative che fanno sognare l’utilizzatore riportandolo ai piacevoli momenti di vacanza. Sono all genders, ovvero pensate per tutti, nessuno escluso.

Entrambe si declinano in un prestigioso eau de parfum e nella serie HOME EDITION, con i diffusori e le candele profumate. Tutto rigorosamente made in Italy.

Tutto sarà disponibile anche nel negozio online www.secondastrada.com!

Per scoprire di più riguardo KOA, dal 9.10.2021 visitate il sito koakoncept.com e i social Facebook e Instagram.