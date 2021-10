Pam, sciopero e tre ore di presidio davanti al supermercato di corso Racconigi. "Già dimenticati gli angeli del Covid"

" Il lungo periodo di pandemia avrebbe dovuto insegnare a tutti l'importanza dei lavoratori del Commercio e dei Servizi - dicono i rappresentanti dei lavoratori nel motivare la protesta -. Solo un anno fa sembravamo tutti consapevoli di quanto sia indispensabile l'accurata pulizia e la sanificazione degli ambienti, di quanto sia determinante chi ci permette di rifornire le nostre dispense, del valore di chi lascia a casa preoccupazioni e problemi e ci accoglie in negozio per servirci. Nei supermercati PAM tutto ciò sembra essere già stato dimenticato ".

"Pam - aggiungono - pretende dai propri dipendenti che imbraccino secchio, ramazza e stracci per pulire pavimenti, laboratori, reparti freschi fra un cliente e l'altro, così da essere più produttivi e consentire all'azienda di risparmiare. E la professionalità? La formazione? L'attenzione alle corrette procedure? Tutto passa in secondo piano davanti agli incassi! Sono lontani ormai i tempi degli "Angeli del Covid". Da un giorno all'altro sono state ridotte le ore destinate a chi è impiegato nel pulimento, ed è forte la preoccupazione per i posti e per le ore di lavoro di chi vive di poche centinaia di euro facendo pulizie in un supermercato PAM, mentre le addette e gli addetti di questa storica catena di market si vedono oggi demansionati e sviliti nella poro professionalità".