Eurovision a Torino, Cirio: "Questa non è più una città che perde eventi, ma anzi li attrae"

"Torino non è più una città che perde eventi, ma anzi li attrae". E' con queste parole che il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha accolto la notizia che il prossimo Eurovision Song Contest si terrà a Torino.

"A fare squadra si vince", ha detto Cirio, insieme all'assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio. "Abbiamo lavorato fianco a fianco con il Comune", spiegano, "per portare l’Eurovision a Torino e ci siamo riusciti. La Regione investe su questo evento 2 milioni di euro, con la certezza che sarà una occasione di promozione straordinaria per il nostro territorio e per un comparto - quello della cultura, della musica e dello spettacolo - colpito duramente dai due anni di pandemia. Ma l’Eurovision a Torino dimostra, soprattutto, che abbiamo invertito una tendenza: questa non è più una città che perde eventi, ma li attrae".