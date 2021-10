Welcome back Barbara D’Urso: un murales dedicato a lei

La Pittrice Fabiana Macaluso continua il suo tour internazionale “ 100 Donne in Una “ che porta come perno centrale la sua Musa Debora Cattoni con un tema sociale, accanto al suo collaboratore Writer Street Chiuto (Nome d’Arte del noto King della Street Arte) questa volta ha toccato Milano, la capitale della moda nel mondo, per dipingere in una murata alta 4 metri e lunga 10 metri, uno dei volti della storia della TV italiana ovvero Barbara D’Urso, accogliendola con un bel “welcome back” a Canale 5.

Abbiamo chiesto all’Artista quale la motivazione di questa scelta e lei ci ha risposto così; “ Ho scelto la Regina di Canale 5 perché è sempre molto attenta ai problemi sociali e io da attivista nel mondo, sto aiutando parte del popolo africano che vive in un villaggio in Kenya Keresha e villaggi Mosloni, attraverso l’apertura di un pozzo già realizzato a dicembre con acqua* potabile e cerco di far costruire anche il secondo, di procurare elementi indispensabili come la farina, faccio quello che posso al momento, mediante sostenimenti economici per procurare vaccini anti malaria. Inoltre ho un gruppo di Artisti che fanno parte del mio progetto targato “Virtual Art Workshop Social Group“ Arte nel mondo no profit, a cui tengo, che sto cercando di far conoscere con mostre artistiche nel Sud America e Spagna, con il ricavato che posso ottenere dalle mie opere anche esposte in vari musei o gallerie come la Queen Art Gallery a Padova, dove Maria Grazia Todaro Art Director vi racconterà di me e della mia Arte, la Gallery ha in esclusiva le mie opere da due anni, e riceve su appuntamento a causa restrizioni, grazie alle persone posso continuare a fare del bene, il mio intento è quello di farmi conoscere attraverso il programma di Barbara non solo per donarle una mia opera su tela dedicata al suo volto, ma soprattutto per fare un appello alle persone come quello di porre maggiore attenzione all’Arte, alla bellezza che può trasmettere e di sostenere acquistando Arte, tutto quello che sto realizzando, mi auguro che la D’Urso mi voglia conoscere e che mi dia la parola, le sarei molto grata “

Guarda il video del pozzo realizzato a dicembre

Contatto artisti:

https://instagram.com/fabiana__macaluso_artist?utm_medium=copy_link

https://instagram.com/chiuto_official?utm_medium=copy_link

Sito:

www.fabianamacaluso.it

https://www.chiutotherealking.it/