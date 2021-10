Festival dell'Innovazione e della Scienza, due gli appuntamenti a Moncalieri

Nell'ambito del Festival dell'Innovazione e della Scienza, in corso in questi giorni a Settimo, due sono gli appuntamenti in programma a Moncalieri.

Il primo è in calendario domani, martedì 12 ottobre, alle ore 17.30 alla biblioteca civica Arduino, con l'incontro "I raggi cosmici, messaggeri dell’Universo". Dalla scoperta della "radiazione che viene dall'alto" alla fisica delle particelle, delle alte energie e alla cosmologia. Conferenza con Alba Zanini dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Torino. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

“Sarà un piacere farsi introdurre da Alba nell’affascinante mondo della ricerca sulle interazioni nucleari ad alta energia, di cui è appassionata protagonista da sempre – dichiara soddisfatta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – Ribadiamo la soddisfazione di far parte da molti anni del Festival. Un lavoro di rete intenso con Settimo Torinese e altri comuni dell’area metropolitana sui temi della scienza, che vengono trattati sempre con proposte di alto profilo. E che ci vede impegnati come ogni anno a organizzare più eventi nella nostra biblioteca”.

All’evento di martedì seguirà un secondo appuntamento, giovedì 14 (stesso orario e luogo), dal titolo 'Stelle, buchi neri, onde gravitazionali' con Silvia Vernetto e Paolo Lipari.