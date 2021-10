L'importanza del benessere personale per la felicità di coppia

La ricerca di un buon equilibrio psico-fisico che permetta di vivere con serenità anche la vita di coppia è un tema che attira l'interesse di sempre più persone. Non è sempre facile, infatti, riuscire a mantenere l'armonia tra le proprie aspirazioni personali, le esigenze lavorative e la gestione di una relazione amorosa.

Inoltre, la pandemia di Covid ha portato con sé un enorme carico di stress mentale di cui ancora è difficile quantificare la portata; l'ansia per il futuro, i continui stravolgimenti della routine quotidiana e i problemi economici, infatti, influiscono negativamente sul benessere della vita a due.

Spesso capita che una relazione di coppia, soprattutto se è di lunga data, venga messa in crisi da una condizione di progressivo esaurimento che grava sulle singole persone. La conseguenza più evidente di tale logorio sono uno stato di perenne nervosismo, aggressività immotivata e la sensazione di non riuscire più a vivere con tranquillità. Esistono varie soluzioni che possono aiutare chi vive una situazione particolarmente stressante a stare meglio, a cominciare da una ritrovata attenzione verso le proprie esigenze personali.

Prendersi del tempo per il relax

Una delle prime cose da fare per stare meglio all'interno di una relazione è rallentare. Rallentare dalla frenesia degli impegni quotidiani, prendersi del tempo per riposare e per ritrovare il piacere della scoperta, anche fisica. Molto utili, in questo senso, sono i massaggi da fare in coppia.

Per rendere l'esperienza ancora più piacevole si possono usare dei lubrificanti di qualità, come per esempio quello proposto daYspot.co, che mette a disposizione sul suo portale solo prodotti a base di ingredienti naturali. Distendere i muscoli contratti e rilassare il corpo indurrà automaticamente una sensazione di benessere anche mentale che si rifletterà sull'intesa amorosa.

Oltre a trovare del tempo per allentare la tensione fisica, è importante inoltre cercare di ritagliarsi degli spazi dove coltivare i propri interessi. Nella vita, infatti, occorre trovare il giusto compromesso tra sfera lavorativa e personale, senza rinunciare ad esprimere la propria personalità.

Ad esempio, si può dedicare del tempo libero per imparare qualcosa di nuovo, magari iscrivendosi a un corso o a un'associazione ricreativa. Entrare in contatto con persone nuove e spingersi al di là della propria comfort zone fa molto bene anche alla relazione di coppia.



Non trascurare l'attività fisica

A volte si tende a dimenticare l'importanza dell'attività fisica e si trascura il proprio benessere fisico. In realtà lo sport è una potentissima valvola di sfogo a cui bisognerebbe riservare il giusto spazio all'interno della propria routine.

L'esercizio fisico, infatti, provoca il rilascio delle endorfine, delle sostanze rilassanti prodotte dal cervello che hanno la capacità di farci sentire meglio. La sensazione che deriva da un allenamento è quella di un intenso appagamento e di un completo relax: un benessere che poi si ripercuoterà positivamente anche fra le mura domestiche.

Non serve essere dei grandi sportivi per godere dei benefici dell'attività fisica: anche una semplice passeggiata all'aria aperta, magari in mezzo alla natura, può avere un'azione calmante. In alternativa, lo sport di squadra è un'ottima soluzione per tutti coloro che si annoiano ad allenarsi da soli, l'importante è muovere il corpo e divertirsi in compagnia.

Per rilassare corpo e mente, molto utile è anche lo yoga: questa disciplina di origine indiana, infatti, aiuta a riconnettersi con la propria spiritualità e a ritrovare il benessere interiore. Inoltre lo yoga, sebbene sia un'attività che può essere praticata anche in modo dolce, contribuisce ad allungare i muscoli e a rilassarsi.